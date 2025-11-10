Подполковник ВСУ Максим Жорин, служащий в 3-м армейском корпусе, подверг резкой критике подход к комплектованию подразделений во время мобилизации. В сообщении он заявил, что в армию поступают преимущественно бездомные, пожилые люди и больные, что существенно ухудшает качество личного состава и подрывает боевую готовность.

Максим Жорин про мобилизацию

Жорин подчеркнул: количественно из России Украина конкурировать не может — поэтому ключевая ставка должна быть на технологическую, хорошо подготовленную армию. Однако, по его словам, эти слова теряют смысл, если пополнять подразделения теми, кто физически и психологически не может пройти обучение.

Офицер также призвал к справедливости в проведении мобилизации: по его оценке, нынешняя практика далека от честной и эффективной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Португалия приняла решение лишить временной защиты белорусских граждан, прибывших из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По данным португальского Управления по вопросам интеграции и миграции (AIMA), находившимся на территории страны под этим статусом белорусам предоставлено 20 дней для добровольного выезда. Если они не покинут Португалию в установленные сроки, власти могут принять решение о депортации. Некоторые белорусские беженцы рассказывают, что покинули страну еще в 2020 году из-за участия в протестах против режима Лукашенко и опасаются преследований в случае возвращения.





Петр Андрющенко прокомментировал это решение, отметив, что "бороться с режимом Лукашенко нужно в Минске, а не в Лиссабоне". По его словам, "не столь комфортно, но на то она и борьба".

