Португалія депортує білорусів: причини

Ткачова Марія
Португалія ухвалила рішення позбавити тимчасового захисту білоруських громадян, які прибули з України після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Португалія більше не захищає біженців білорусів
За даними португальського Управління з питань інтеграції та міграції (AIMA), білорусам, які перебували на території країни під цим статусом, надано 20 днів для добровільного виїзду. Якщо вони не залишать Португалію у встановлений термін, влада може ухвалити рішення про депортацію.
Деякі білоруські біженці розповідають, що покинули країну ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Лукашенка та побоюються переслідувань у разі повернення.
Петро Андрющенко прокоментував це рішення, наголосивши, що "боротися з режимом Лукашенка треба у Мінську, а не в Лісабоні". За його словами, "не настільки комфортно, але на те вона й боротьба".