Португалія депортує білорусів: причини
Португалія депортує білорусів: причини

Португалія скасовує тимчасовий захист для білорусів, які втекли з України після початку війни

10 листопада 2025, 01:32
Португалія ухвалила рішення позбавити тимчасового захисту білоруських громадян, які прибули з України після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Португалія депортує білорусів: причини

Португалія більше не захищає біженців білорусів

За даними португальського Управління з питань інтеграції та міграції (AIMA), білорусам, які перебували на території країни під цим статусом, надано 20 днів для добровільного виїзду. Якщо вони не залишать Португалію у встановлений термін, влада може ухвалити рішення про депортацію.

Деякі білоруські біженці розповідають, що покинули країну ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Лукашенка та побоюються переслідувань у разі повернення.

Петро Андрющенко прокоментував це рішення, наголосивши, що "боротися з режимом Лукашенка треба у Мінську, а не в Лісабоні". За його словами, "не настільки комфортно, але на те вона й боротьба".

Як пояснює Флеш, від польотного контролера йде сигнал на реле, яке замикає подачу енергії з трьох акумуляторів на роз’єм детонатора — ймовірно, за критерієм висоти. Цей сигнал не викликає підриву одразу: він переводить детонатор на бойовий взвод, а активація відбувається при ударі об землю. Через це детонатор може залишатися в бойовому положенні навіть після мʼякої посадки дрона.



