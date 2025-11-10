Португалия депортирует белорусов: причины

Рубрики
Ткачова Марія
Португалия приняла решение лишить временную защиту белорусских граждан, прибывших из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Португалия больше не защищает беженцев белорусов
По данным португальского Управления по вопросам интеграции и миграции (AIMA), находившимся на территории страны под этим статусом белорусам предоставлено 20 дней для добровольного выезда. Если они не покинут Португалию в установленные сроки, власти могут принять решение о депортации.
Некоторые белорусские беженцы рассказывают, что покинули страну еще в 2020 году из-за участия в протестах против режима Лукашенко и опасаются преследований в случае возвращения.
Петр Андрющенко прокомментировал это решение, отметив, что "бороться с режимом Лукашенко нужно в Минске, а не в Лиссабоне". По его словам, "не столь комфортно, но на то она и борьба".