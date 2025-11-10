logo

Португалия депортирует белорусов: причины

Португалия отменяет временную защиту для бежавших из Украины белорусов после начала войны

10 ноября 2025, 01:32
Португалия приняла решение лишить временную защиту белорусских граждан, прибывших из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Португалия депортирует белорусов: причины

Португалия больше не защищает беженцев белорусов

По данным португальского Управления по вопросам интеграции и миграции (AIMA), находившимся на территории страны под этим статусом белорусам предоставлено 20 дней для добровольного выезда. Если они не покинут Португалию в установленные сроки, власти могут принять решение о депортации.

Некоторые белорусские беженцы рассказывают, что покинули страну еще в 2020 году из-за участия в протестах против режима Лукашенко и опасаются преследований в случае возвращения.

Петр Андрющенко прокомментировал это решение, отметив, что "бороться с режимом Лукашенко нужно в Минске, а не в Лиссабоне". По его словам, "не столь комфортно, но на то она и борьба".

Источник: https://t.me/andriyshTime/46487
