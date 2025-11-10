Смертельна пастка всередині “Гербери”: Флеш зробив важливу заяву

Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер, Сергій Флеш, оприлюднив у своєму телеграм-каналі фото та пояснення про будову боєприпасу, знайденого всередині БПЛА типу "Гербера". За його словами, у корпусі дрона виявили бойову частину ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2 і схему підключення, яка дозволяє приводити детонатор у бойове положення ще під час польоту.

Як пояснює Флеш, від польотного контролера йде сигнал на реле, яке замикає подачу енергії з трьох акумуляторів на роз’єм детонатора — ймовірно, за критерієм висоти. Цей сигнал не викликає підриву одразу: він переводить детонатор на бойовий взвод, а активація відбувається при ударі об землю. Через це детонатор може залишатися в бойовому положенні навіть після мʼякої посадки дрона.

Автор попереджає, що відключення видимих проводів або механічні пошкодження не гарантують безпеки — детонатор вже може бути на взводі і мати контакти самоліквідації, тож будь-які спроби підняти або перенести уламки є вкрай небезпечними. Флеш закликає ні в якому разі не чіпати знайдені частини БПЛА і повідомляти про знахідку компетентні служби.



Журналіст Володимир Золкін заявив, що скандал навколо нібито "плівок Міндича" — вигадана інформаційна кампанія, спрямована проти чинної влади. Про це він написав у своєму зверненні, нагадавши, що з моменту появи історії минуло вже близько пів року.

За словами Золкіна, кілька олігархічних груп придумали "страшні плівки" із нібито розмовами співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндича, який тривалий час проживає в Ізраїлі. При цьому жодного підтвердження існування цих записів немає, а жоден фрагмент "прослуховування" так і не був оприлюднений.

