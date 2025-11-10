Смертельна пастка всередині “Гербери”: Флеш зробив важливу заяву

Рубрики
Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер, Сергій Флеш, оприлюднив у своєму телеграм-каналі фото та пояснення про будову боєприпасу, знайденого всередині БПЛА типу "Гербера". За його словами, у корпусі дрона виявили бойову частину ОФБЧ-2 з детонатором УЗ-2 і схему підключення, яка дозволяє приводити детонатор у бойове положення ще під час польоту.
Чому неможна чіпати уламки БПЛА
Як пояснює Флеш, від польотного контролера йде сигнал на реле, яке замикає подачу енергії з трьох акумуляторів на роз’єм детонатора — ймовірно, за критерієм висоти. Цей сигнал не викликає підриву одразу: він переводить детонатор на бойовий взвод, а активація відбувається при ударі об землю. Через це детонатор може залишатися в бойовому положенні навіть після мʼякої посадки дрона.
Автор попереджає, що відключення видимих проводів або механічні пошкодження не гарантують безпеки — детонатор вже може бути на взводі і мати контакти самоліквідації, тож будь-які спроби підняти або перенести уламки є вкрай небезпечними. Флеш закликає ні в якому разі не чіпати знайдені частини БПЛА і повідомляти про знахідку компетентні служби.