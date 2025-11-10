Смертельная ловушка внутри Герберы: Флэш сделал важное заявление

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блоггер Сергей Флеш обнародовал в своем телеграмм-канале фото и объяснения о строении боеприпаса, найденного внутри БПЛА типа "Гербера". По его словам, в корпусе дрона обнаружили боевую часть ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2 и схему подключения, позволяющую приводить детонатор в боевое положение еще во время полета.

Почему нельзя трогать осколки БПЛА







Как объясняет Флэш, от полетного контроллера идет сигнал на реле, замыкающее подачу энергии с трех аккумуляторов на разъем детонатора – вероятно, по критерию высоты. Этот сигнал не вызывает подрыв сразу: он переводит детонатор на боевой взвод, а активация происходит при ударе о землю. Поэтому детонатор может оставаться в боевом положении даже после мягкой посадки дрона.

Автор предупреждает, что отключение видимых проводов или механические повреждения не гарантируют безопасности — детонатор уже может быть на взводе и иметь контакты самоликвидации, поэтому любые попытки поднять или перенести обломки крайне опасны. Флэш призывает ни в коем случае не трогать найденные части БПЛА и сообщать о находке компетентных служб.



урналист Владимир Золкин заявил, что скандал вокруг якобы "пленок Миндыча" — вымышленная информационная кампания, направленная против действующей власти. Об этом он написал в своем обращении, напомнив, что с момента появления истории прошло уже около полугода. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

По словам Золкина, несколько олигархических групп придумали "страшные пленки" с якобы разговорами совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, длительно проживающего в Израиле. При этом никакого подтверждения существования этих записей нет, а ни один фрагмент прослушивания так и не был обнародован.

