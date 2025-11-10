Смертельная ловушка внутри Герберы: Флэш сделал важное заявление

Рубрики
Ткачова Марія
Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блоггер Сергей Флеш обнародовал в своем телеграмм-канале фото и объяснения о строении боеприпаса, найденного внутри БПЛА типа "Гербера". По его словам, в корпусе дрона обнаружили боевую часть ОФБЧ-2 с детонатором УЗ-2 и схему подключения, позволяющую приводить детонатор в боевое положение еще во время полета.
Почему нельзя трогать осколки БПЛА
Как объясняет Флэш, от полетного контроллера идет сигнал на реле, замыкающее подачу энергии с трех аккумуляторов на разъем детонатора – вероятно, по критерию высоты. Этот сигнал не вызывает подрыв сразу: он переводит детонатор на боевой взвод, а активация происходит при ударе о землю. Поэтому детонатор может оставаться в боевом положении даже после мягкой посадки дрона.
Автор предупреждает, что отключение видимых проводов или механические повреждения не гарантируют безопасности — детонатор уже может быть на взводе и иметь контакты самоликвидации, поэтому любые попытки поднять или перенести обломки крайне опасны. Флэш призывает ни в коем случае не трогать найденные части БПЛА и сообщать о находке компетентных служб.