Журналіст Золкін шокував заявою: що каже про «плівки Міндича»

Ткачова Марія
Журналіст Володимир Золкін заявив, що скандал навколо нібито "плівок Міндича" — вигадана інформаційна кампанія, спрямована проти чинної влади. Про це він написав у своєму зверненні, нагадавши, що з моменту появи історії минуло вже близько пів року.
Золкін про «плівки Міндича»
За словами Золкіна, кілька олігархічних груп придумали "страшні плівки" із нібито розмовами співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндича, який тривалий час проживає в Ізраїлі. При цьому жодного підтвердження існування цих записів немає, а жоден фрагмент "прослуховування" так і не був оприлюднений.
Золкін вважає, що за розкручуванням цієї теми стоять колишні політичні та бізнес-групи — зокрема, Петро Порошенко, а також олігархи-втікачі з Відня: Дмитро Фірташ, Вадим Новинський і Олег Бахматюк. Вони, за його словами, співпрацюють із власником "Української правди" Томашем Фіалою, який "медійно грає проти влади".
Журналіст перелічив політиків і медійних фігур, які, на його думку, поширюють історію про Міндича:
"Жодної справи Міндича не існує. НАБУ нічого не коментує. Це виключно медійна війна за інтереси старих еліт, які ніколи не ставили інтереси України на перше місце", — наголосив Золкін, додавши, що опір цим групам почався ще за часів деолігархізації, розпочатої Зеленським.