Журналист Золкин шокировал заявлением: что говорит о «пленках Миндича»

Ткачова Марія
Журналист Владимир Золкин заявил, что скандал вокруг якобы "пленок Миндича" — вымышленная информационная кампания, направленная против действующей власти. Об этом он написал в своем обращении, напомнив, что с момента появления истории прошло уже около полугода.
Золкін про «пленки Миндича»
По словам Золкина, несколько олигархических групп придумали "страшные пленки" с якобы разговорами совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, длительное время проживающего в Израиле. При этом никакого подтверждения существования этих записей нет, а ни один фрагмент прослушивания так и не был обнародован.
Золкин считает, что за раскруткой этой темы стоят бывшие политические и бизнес-группы — в частности, Петр Порошенко, а также беглые олигархи из Вены: Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский и Олег Бахматюк. Они, по его словам, сотрудничают с владельцем "Украинской правды" Томашем Фиалой, который "медийно играет против власти".
Журналист перечислил политиков и медийных фигур, которые, по его мнению, распространяют историю о Миндиче:
"Никакого дела Миндича не существует. НАБУ ничего не комментирует. Это исключительно медийная война за интересы старых элит, которые никогда не ставили интересы Украины во главу угла", — подчеркнул Золкин, добавив, что сопротивление этим группам началось еще во времена деолигархизации, начатой Зеленским.