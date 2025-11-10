logo

Журналист Золкин шокировал заявлением: что говорит о «пленках Миндича»

Владимир Золкин: история с «пленками Миндича» — это вымысел олигархических групп для медийной атаки на власть

10 ноября 2025, 00:52
Автор:
Ткачова Марія

Журналист Владимир Золкин заявил, что скандал вокруг якобы "пленок Миндича" — вымышленная информационная кампания, направленная против действующей власти. Об этом он написал в своем обращении, напомнив, что с момента появления истории прошло уже около полугода.

Журналист Золкин шокировал заявлением: что говорит о «пленках Миндича»

Золкін про «пленки Миндича»

По словам Золкина, несколько олигархических групп придумали "страшные пленки" с якобы разговорами совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, длительное время проживающего в Израиле. При этом никакого подтверждения существования этих записей нет, а ни один фрагмент прослушивания так и не был обнародован.

Золкин считает, что за раскруткой этой темы стоят бывшие политические и бизнес-группы — в частности, Петр Порошенко, а также беглые олигархи из Вены: Дмитрий Фирташ, Вадим Новинский и Олег Бахматюк. Они, по его словам, сотрудничают с владельцем "Украинской правды" Томашем Фиалой, который "медийно играет против власти".

Журналист перечислил политиков и медийных фигур, которые, по его мнению, распространяют историю о Миндиче:

  • нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко,
  • Ярослав Железняк,
  • Дмитрий Разумков,
  • партия "Европейская солидарность" и ее блоггеры,
  • нанятые интернет-комментаторы, связанные с группами Фирташа и Новинского,
  • антикоррупционные активисты, которые, по словам Золкина, сами имеют судебные дела.

"Никакого дела Миндича не существует. НАБУ ничего не комментирует. Это исключительно медийная война за интересы старых элит, которые никогда не ставили интересы Украины во главу угла", — подчеркнул Золкин, добавив, что сопротивление этим группам началось еще во времена деолигархизации, начатой Зеленским.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что из-за продолжающегося уже более 40 дней затяжного правительственного шатдауна в Соединенных Штатах Вашингтон вынужден временно остановить экспорт вооружений для союзников по НАТО, в том числе и соглашения, касающиеся поддержки Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/20737
