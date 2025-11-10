Як урядовий колапс у Вашингтоні вдарив по НАТО

Рубрики
Ткачова Марія
Через затяжний урядовий шатдаун у Сполучених Штатах, який триває вже понад 40 днів, Вашингтон змушений тимчасово зупинити експорт озброєнь для союзників по НАТО, зокрема й угоди, що стосуються підтримки України. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в Держдепартаменті США.
Урядовий параліч зупинив військові угоди НАТО
За даними видання, заблоковано понад $5 млрд контрактів на постачання американської зброї, серед яких ракети AMRAAM, системи Aegis та реактивні комплекси HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. Частина цих поставок мала бути спрямована Україні через партнерські програми.
Під замороження потрапили як прямі урядові продажі, так і експортні ліцензії для приватних оборонних компаній США. У нормальних умовах їхнє погодження є рутинною процедурою, однак через скорочення штату Держдепу до 25% бюро, що відповідає за військово-політичні питання, не може обробляти документи для Конгресу — більшість працівників перебувають у неоплачуваних відпустках.