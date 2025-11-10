Як урядовий колапс у Вашингтоні вдарив по НАТО

Через затяжний урядовий шатдаун у Сполучених Штатах, який триває вже понад 40 днів, Вашингтон змушений тимчасово зупинити експорт озброєнь для союзників по НАТО, зокрема й угоди, що стосуються підтримки України. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела в Держдепартаменті США.

Урядовий параліч зупинив військові угоди НАТО

За даними видання, заблоковано понад $5 млрд контрактів на постачання американської зброї, серед яких ракети AMRAAM, системи Aegis та реактивні комплекси HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі. Частина цих поставок мала бути спрямована Україні через партнерські програми.

Під замороження потрапили як прямі урядові продажі, так і експортні ліцензії для приватних оборонних компаній США. У нормальних умовах їхнє погодження є рутинною процедурою, однак через скорочення штату Держдепу до 25% бюро, що відповідає за військово-політичні питання, не може обробляти документи для Конгресу — більшість працівників перебувають у неоплачуваних відпустках.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив у соцмережах переписку з командиром Сил безпілотних систем Робертом "Мадяром", у якій просив "помститися за Дніпро". У відповідь "Мадяр" написав: "Помстимося". Філатов підписав скріншот коротким коментарем: "Поговорили. Дуже стисло. Бо зайвих слів не потрібно. …Не словом, а ділом. Хай кожна сльоза віділлється кулею".





Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент Володимир Зеленський заявив, що росія здатна розпочати нову агресію проти однієї з країн Європи ще до завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.