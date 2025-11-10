Как правительственный коллапс в Вашингтоне ударил по НАТО

Рубрики
Ткачова Марія
Из-за продолжающегося уже более 40 дней затяжного правительственного шатдауна в Соединенных Штатах Вашингтон вынужден временно остановить экспорт вооружений для союзников по НАТО, в том числе и соглашения, касающиеся поддержки Украины. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.
Правительственный паралич остановил военные сделки НАТО
По данным издания, заблокировано более $5 млрд контрактов на поставку американского оружия, в том числе ракеты AMRAAM, системы Aegis и реактивные комплексы HIMARS для Дании, Хорватии и Польши. Часть этих поставок должна была быть направлена Украине через партнерские программы.
Под заморозки оказались как прямые правительственные продажи, так и экспортные лицензии для частных оборонных компаний США. В нормальных условиях их согласование является рутинной процедурой, однако из-за сокращения штата Госдепа до 25% бюро, отвечающего за военно-политические вопросы, не может обрабатывать документы для Конгресса — большинство работников находятся в неоплачиваемых отпусках.