Зеленський натякає на нову війну Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія здатна розпочати нову агресію проти однієї з країн Європи ще до завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський попереджає штати про нову війну

"Я вірю в це. путін може це зробити. Нам слід відкинути скептицизм, що він спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти далі. Він може робити і те, і інше одночасно", — наголосив Зеленський.

Глава держави звернув увагу на зростання шкідливої активності росії по всій Європі: безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі, а також з’являлися над аеропортами Копенгагена, Мюнхена та Брюсселя. Президент пояснив це тим, що російська армія не досягає успіхів на фронті, тому Кремль намагається тиснути на інші країни.

"путін перебуває у глухому куті з точки зору реальних результатів. Це патова ситуація, яка може підштовхнути його до пошуку нових територій", — підкреслив Зеленський.

Окремо президент застеріг Сполучені Штати від спроб "налагодити дружбу" з москвою, підкресливши, що росія — це велика, агресивна держава, якій потрібен зовнішній ворог для об’єднання різних етнічних груп і регіонів.

"Дружба з росією — не вихід для Америки. За своїми цінностями Україна набагато ближча до США, ніж росія", — сказав Зеленський.

