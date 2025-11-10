logo_ukra

Зеленський натякає на нову війну Росії

Зеленський: путін може атакувати іншу європейську країну ще до завершення війни в Україні

10 листопада 2025, 00:03
Автор:
Ткачова Марія

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія здатна розпочати нову агресію проти однієї з країн Європи ще до завершення війни проти України. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський натякає на нову війну Росії

Зеленський попереджає штати про нову війну

"Я вірю в це. путін може це зробити. Нам слід відкинути скептицизм, що він спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти далі. Він може робити і те, і інше одночасно", — наголосив Зеленський.

Глава держави звернув увагу на зростання шкідливої активності росії по всій Європі: безпілотники неодноразово порушували повітряний простір Польщі, а також з’являлися над аеропортами Копенгагена, Мюнхена та Брюсселя. Президент пояснив це тим, що російська армія не досягає успіхів на фронті, тому Кремль намагається тиснути на інші країни.

"путін перебуває у глухому куті з точки зору реальних результатів. Це патова ситуація, яка може підштовхнути його до пошуку нових територій", — підкреслив Зеленський.

Окремо президент застеріг Сполучені Штати від спроб "налагодити дружбу" з москвою, підкресливши, що росія — це велика, агресивна держава, якій потрібен зовнішній ворог для об’єднання різних етнічних груп і регіонів.

"Дружба з росією — не вихід для Америки. За своїми цінностями Україна набагато ближча до США, ніж росія", — сказав Зеленський.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські війська завдали удару по українських військових на Дніпропетровщині після того, як дізналися про масовий захід через зламаний чат у соцмережах. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/09/volodymyr-zelenskyy-why-should-i-be-afraid-donald-trump
