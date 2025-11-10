Зеленский намекает на новую войну России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия способна начать новую агрессию против одной из стран Европы еще до завершения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Зеленский предупреждает штаты про новую войну

"Я верю в это. путин это может сделать. Нам следует исключить скептицизм, что он сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти дальше. Он может делать и то и другое одновременно", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства обратил внимание на рост вредной активности России по всей Европе: беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, а также появлялись над аэропортами Копенгагена, Мюнхена и Брюсселя. Президент объяснил это тем, что российская армия не добивается успехов на фронте, поэтому Кремль пытается давить на другие страны.

"Путин находится в тупике с точки зрения реальных результатов. Это патовая ситуация, которая может подтолкнуть его к поиску новых территорий", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент предостерег Соединенные Штаты от попыток "наладить дружбу" с москвой, подчеркнув, что Россия — это большое, агрессивное государство, которому необходим внешний враг для объединения разных этнических групп и регионов.

"Дружба с россией – не выход для Америки. По своим ценностям Украина намного ближе к США, чем Россия", — сказал Зеленский.

