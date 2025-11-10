logo

Зеленский намекает на новую войну России

Зеленский: путин может атаковать другую европейскую страну еще до завершения войны в Украине

10 ноября 2025, 00:03
Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия способна начать новую агрессию против одной из стран Европы еще до завершения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Зеленский предупреждает штаты про новую войну

"Я верю в это. путин это может сделать. Нам следует исключить скептицизм, что он сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти дальше. Он может делать и то и другое одновременно", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства обратил внимание на рост вредной активности России по всей Европе: беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши, а также появлялись над аэропортами Копенгагена, Мюнхена и Брюсселя. Президент объяснил это тем, что российская армия не добивается успехов на фронте, поэтому Кремль пытается давить на другие страны.

"Путин находится в тупике с точки зрения реальных результатов. Это патовая ситуация, которая может подтолкнуть его к поиску новых территорий", – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент предостерег Соединенные Штаты от попыток "наладить дружбу" с москвой, подчеркнув, что Россия — это большое, агрессивное государство, которому необходим внешний враг для объединения разных этнических групп и регионов.

"Дружба с россией – не выход для Америки. По своим ценностям Украина намного ближе к США, чем Россия", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские войска нанесли удар по украинским военным на Днепропетровщине после того, как узнали о массовом мероприятии из-за сломанного чата в соцсетях. Об этом в интервью ТСН сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



