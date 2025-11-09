logo_ukra

BTC/USD

104591

ETH/USD

3578.22

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Сирський розповів, звідки росіяни дізналися про локацію нагородження наших військових
commentss НОВИНИ Всі новини

Сирський розповів, звідки росіяни дізналися про локацію нагородження наших військових

Сирський про удар по військових: окупанти дізналися про шикування, зламавши груповий чат

9 листопада 2025, 22:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські війська завдали удару по українських військових на Дніпропетровщині після того, як дізналися про масовий захід через зламаний чат у соцмережах. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сырський.

Сирський розповів, звідки росіяни дізналися про локацію нагородження наших військових

Сирський розповів звідки росіяни дістали локацію наших військових

За його словами, трагедія стала наслідком порушення правил безпеки.

"Проблема не лише в тому, що було проігноровано заборону на святкові заходи біля фронту, а й у тому, що ворог отримав інформацію через зламаний груповий чат", — зазначив Сырський.

Головнокомандувач наголосив, що випадок показав критичну важливість дотримання елементарних норм безпеки під час війни. За його словами, подію вже обговорили з командирами корпусів, і ухвалені дисциплінарні рішення мають звести до мінімуму ризики повторення подібного.

Нагадаємо, 1 листопада командир підрозділу безпілотних систем організував урочисте шикування та вручення відзнак понад сотні військових. У цей момент росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару.

Внаслідок атаки загинули 12 українських військовослужбовців і семеро цивільних, ще 36 бійців отримали поранення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська армія продовжує масовані удари по мирних регіонах України. Протягом дня окупанти обстрілювали громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини. Унаслідок авіаційного удару керованою авіабомбою по території Покровської громади повністю зруйновано будівлю школи.

У Нікопольському районі ворожий вогонь спричинив нові руйнування: пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автозаправку. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1942 року народження. Рятувальники ДСНС надали їй першу допомогу, евакуювали з небезпечної зони та передали медикам.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://youtu.be/o-4Huf93RZk?si=LjbAJKB0cty3G9IY
Теги:

Новини

Всі новини