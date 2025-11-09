Сирський розповів, звідки росіяни дізналися про локацію нагородження наших військових

Російські війська завдали удару по українських військових на Дніпропетровщині після того, як дізналися про масовий захід через зламаний чат у соцмережах. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сырський.

Сирський розповів звідки росіяни дістали локацію наших військових

За його словами, трагедія стала наслідком порушення правил безпеки.

"Проблема не лише в тому, що було проігноровано заборону на святкові заходи біля фронту, а й у тому, що ворог отримав інформацію через зламаний груповий чат", — зазначив Сырський.

Головнокомандувач наголосив, що випадок показав критичну важливість дотримання елементарних норм безпеки під час війни. За його словами, подію вже обговорили з командирами корпусів, і ухвалені дисциплінарні рішення мають звести до мінімуму ризики повторення подібного.

Нагадаємо, 1 листопада командир підрозділу безпілотних систем організував урочисте шикування та вручення відзнак понад сотні військових. У цей момент росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару.

Внаслідок атаки загинули 12 українських військовослужбовців і семеро цивільних, ще 36 бійців отримали поранення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що ро сійська армія продовжує масовані удари по мирних регіонах України. Протягом дня окупанти обстрілювали громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини. Унаслідок авіаційного удару керованою авіабомбою по території Покровської громади повністю зруйновано будівлю школи.





У Нікопольському районі ворожий вогонь спричинив нові руйнування: пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автозаправку. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1942 року народження. Рятувальники ДСНС надали їй першу допомогу, евакуювали з небезпечної зони та передали медикам.

