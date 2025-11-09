Сирський розповів, звідки росіяни дізналися про локацію нагородження наших військових

Рубрики
Російські війська завдали удару по українських військових на Дніпропетровщині після того, як дізналися про масовий захід через зламаний чат у соцмережах. Про це в інтерв’ю ТСН повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сырський.
Сирський розповів звідки росіяни дістали локацію наших військових
За його словами, трагедія стала наслідком порушення правил безпеки.
"Проблема не лише в тому, що було проігноровано заборону на святкові заходи біля фронту, а й у тому, що ворог отримав інформацію через зламаний груповий чат", — зазначив Сырський.
Головнокомандувач наголосив, що випадок показав критичну важливість дотримання елементарних норм безпеки під час війни. За його словами, подію вже обговорили з командирами корпусів, і ухвалені дисциплінарні рішення мають звести до мінімуму ризики повторення подібного.
Нагадаємо, 1 листопада командир підрозділу безпілотних систем організував урочисте шикування та вручення відзнак понад сотні військових. У цей момент росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару.
Внаслідок атаки загинули 12 українських військовослужбовців і семеро цивільних, ще 36 бійців отримали поранення.