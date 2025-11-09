Сырский рассказал, откуда россияне узнали о локации награждения наших военных

Рубрики
Ткачова Марія
Российские войска нанесли удар по украинским военным на Днепропетровщине после того, как узнали о массовом мероприятии из-за сломанного чата в соцсетях. Об этом в интервью ТСН сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский рассказал откуда россияне достали локацию наших военных
По его словам, трагедия явилась следствием нарушения правил безопасности.
"Проблема не только в том, что был проигнорирован запрет на праздничные мероприятия у фронта, но и в том, что враг получил информацию из-за сломанного группового чата", — отметил Сырский.
Главнокомандующий подчеркнул, что случай показал критическую важность соблюдения элементарных норм безопасности во время войны. По его словам, событие уже обсудили с командирами корпусов, и принятые дисциплинарные решения должны свести к минимуму риски подобного повторения.
Напомним, 1 ноября командир подразделения беспилотных систем организовал торжественное построение и вручение знаков отличия более сотни военных. В этот момент россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар.
В результате атаки погибли 12 украинских военнослужащих и семеро гражданских, еще 36 бойцов получили ранения.