Сырский рассказал, откуда россияне узнали о локации награждения наших военных

Российские войска нанесли удар по украинским военным на Днепропетровщине после того, как узнали о массовом мероприятии из-за сломанного чата в соцсетях. Об этом в интервью ТСН сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский рассказал откуда россияне достали локацию наших военных

По его словам, трагедия явилась следствием нарушения правил безопасности.

"Проблема не только в том, что был проигнорирован запрет на праздничные мероприятия у фронта, но и в том, что враг получил информацию из-за сломанного группового чата", — отметил Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что случай показал критическую важность соблюдения элементарных норм безопасности во время войны. По его словам, событие уже обсудили с командирами корпусов, и принятые дисциплинарные решения должны свести к минимуму риски подобного повторения.

Напомним, 1 ноября командир подразделения беспилотных систем организовал торжественное построение и вручение знаков отличия более сотни военных. В этот момент россияне нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар.

В результате атаки погибли 12 украинских военнослужащих и семеро гражданских, еще 36 бойцов получили ранения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская армия продолжает массированные удары по мирным регионам Украины. В течение дня оккупанты обстреливали общины Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины. В результате авиационного удара управляемой авиабомбой по территории Покровской общины полностью разрушено здание школы.





В Никопольском районе вражеский огонь вызвал новые разрушения: повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автозаправка. В результате обстрела пострадала женщина 1942 года рождения. Спасатели ГСЧС оказали ей первую помощь, эвакуировали из опасной зоны и передали медикам.

