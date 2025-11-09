Російська атака по Україні: що відомо

Російська армія продовжує масовані удари по мирних регіонах України. Протягом дня окупанти обстрілювали громади Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровщини. Унаслідок авіаційного удару керованою авіабомбою по території Покровської громади повністю зруйновано будівлю школи.

Російська атака по Україні 9.11

У Нікопольському районі ворожий вогонь спричинив нові руйнування: пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автозаправку. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 1942 року народження. Рятувальники ДСНС надали їй першу допомогу, евакуювали з небезпечної зони та передали медикам.

Крім того, ворог атакував безпілотниками територію Роменської громади на Сумщині. За даними мера Олега Стогнія, уламки дронів пошкодили складські приміщення та вибили вікна у п’ятиповерховому житловому будинку. На щастя, загиблих і поранених немає.

Українські екстрені служби ліквідовують наслідки атак, тоді як обстріли мирних населених пунктів свідчать, що Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про початок обов’язкової евакуації дітей з окремих прифронтових територій Дніпропетровської та Запорізької областей. Рішення ухвалено у зв’язку з посиленням російських обстрілів, небезпекою для цивільного населення та зростанням ризиків для життя дітей.





Згідно з офіційним повідомленням, евакуація проводитиметься разом із батьками або законними представниками, з урахуванням усіх вимог безпеки, медичних показань і забезпечення належного супроводу під час переміщення.





