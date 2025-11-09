Оголошено обовʼязкову евакуацію: які пункти потрібно терміново залишити

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило про початок обов’язкової евакуації дітей з окремих прифронтових територій Дніпропетровської та Запорізької областей. Рішення ухвалено у зв’язку з посиленням російських обстрілів, небезпекою для цивільного населення та зростанням ризиків для життя дітей.

Евакуація з Дніпропетровщини та Запорізької області

Згідно з офіційним повідомленням, евакуація проводитиметься разом із батьками або законними представниками, з урахуванням усіх вимог безпеки, медичних показань і забезпечення належного супроводу під час переміщення.







У Міністерстві зазначили, що наразі перелік конкретних населених пунктів ще не оприлюднено — його мають узгодити з військовими адміністраціями та місцевою владою. Ймовірно, рішення стосуватиметься громад, які перебувають під постійними обстрілами та в зоні підвищеної небезпеки.

Причини рішення

За останні тижні ситуація на південному напрямку різко загострилася. Російські війська продовжують цілеспрямовані атаки по житлових кварталах, інфраструктурі та об’єктах енергетики. У низці населених пунктів Дніпропетровщини та Запорізької області фіксуються регулярні обстріли з артилерії, авіації та дронів-камікадзе.

Через це мешканці, особливо діти, змушені постійно ховатися у сховищах, а навчання здебільшого відбувається дистанційно.

