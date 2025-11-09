Объявлена обязательная эвакуация: какие пункты нужно срочно оставить

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о начале обязательной эвакуации детей из отдельных прифронтовых территорий Днепропетровской и Запорожской областей. Решение было принято в связи с усилением российских обстрелов, опасностью для гражданского населения и ростом рисков для жизни детей.

Эвакуация с Днепропетровской и Запорожской областях

Согласно официальному сообщению, эвакуация будет проводиться вместе с родителями или законными представителями, с учетом всех требований безопасности, медицинских показаний и обеспечения соответствующего сопровождения при перемещении.







В Министерстве отметили, что в настоящее время перечень конкретных населенных пунктов еще не обнародован — он должен быть согласован с военными администрациями и местными властями. Вероятно, решение будет касаться общин, которые находятся под постоянными обстрелами и в зоне повышенной опасности.

Причины решения

В последние недели ситуация на южном направлении резко обострилась. Российские войска продолжают целенаправленные атаки по жилым кварталам, инфраструктуре и объектам энергетики. В ряде населенных пунктов Днепропетровщины и Запорожской области фиксируются регулярные обстрелы из артиллерии, авиации и дронов-камикадзе.

Поэтому жители, особенно дети, вынуждены постоянно прятаться в хранилищах, а обучение в основном происходит дистанционно.

