Российская армия продолжает массированные удары по мирным регионам Украины. В течение дня оккупанты обстреливали общины Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины. В результате авиационного удара управляемой авиабомбой по территории Покровской общины полностью разрушено здание школы.

Российская атака по Украине 9.11

В Никопольском районе вражеский огонь вызвал новые разрушения: повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автозаправка. В результате обстрела пострадала женщина 1942 года рождения. Спасатели ГСЧС оказали ей первую помощь, эвакуировали из опасной зоны и передали медикам.

Кроме того, враг атаковал беспилотниками территорию Роменской общины Сумской области. По данным мэра Олега Стогния, обломки дронов повредили складские помещения и выбили окна в пятиэтажном жилом доме. К счастью, погибших и раненых нет.

Украинские экстренные службы ликвидируют последствия атак, в то время как обстрелы мирных населенных пунктов свидетельствуют, что Россия продолжает целенаправленно избивать по гражданской инфраструктуре.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило о начале обязательной эвакуации детей с отдельных прифронтовых территорий Днепропетровской и Запорожской областей. Решение было принято в связи с усилением российских обстрелов, опасностью для гражданского населения и ростом рисков для жизни детей.





Согласно официальному сообщению, эвакуация будет проводиться вместе с родителями или законными представителями, с учетом всех требований безопасности, медицинских показаний и обеспечения соответствующего сопровождения при перемещении.





