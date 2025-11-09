Российская атака по Украине: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Российская армия продолжает массированные удары по мирным регионам Украины. В течение дня оккупанты обстреливали общины Никопольского и Синельниковского районов Днепропетровщины. В результате авиационного удара управляемой авиабомбой по территории Покровской общины полностью разрушено здание школы.
Российская атака по Украине 9.11
В Никопольском районе вражеский огонь вызвал новые разрушения: повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автозаправка. В результате обстрела пострадала женщина 1942 года рождения. Спасатели ГСЧС оказали ей первую помощь, эвакуировали из опасной зоны и передали медикам.
Кроме того, враг атаковал беспилотниками территорию Роменской общины Сумской области. По данным мэра Олега Стогния, обломки дронов повредили складские помещения и выбили окна в пятиэтажном жилом доме. К счастью, погибших и раненых нет.
Украинские экстренные службы ликвидируют последствия атак, в то время как обстрелы мирных населенных пунктов свидетельствуют, что Россия продолжает целенаправленно избивать по гражданской инфраструктуре.