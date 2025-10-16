logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Це поганий сигнал": військовий розповів, що відбувається в ТЦК
"Це поганий сигнал": військовий розповів, що відбувається в ТЦК

Заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що ТЦК все частіше привозять безхатьків, що створює додаткові ризики.

16 жовтня 2025, 11:10
Автор:
У навчальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) дедалі частіше привозять людей без постійного місця проживання, і це викликає занепокоєння серед військових. Про проблему прямо заявив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук, який назвав такі практики "поганим сигналом".

"Це поганий сигнал": військовий розповів, що відбувається в ТЦК

Військовий Дмитро Кухарчук назвав поганий сигнал від ТЦК

Дмитро Кухарчук на позивний "Сліп" у своєму YouTube-каналі заявив, що інструктори та офіцери розповідають йому про різні випадки щодо людей, яких привозять до ТЦК для мобілізації.

"Окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу, на навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме безхатьків. І власне це не говорить про те, що всі ТЦК виловлюють виключно вище перераховані категорії, інакше українська армія давно б рухнула", — сказав Кухарчук.

Однак, заступник командира 3-го армійського корпусу зауважив, що це "поганий сигнал". За його словами, безхатьки не думають про збереження країни або знищення її ворогів.

"Але це поганий сигнал, про який потрібно говорити, про який потрібно повідомляти, який потрібно фіксувати. Інакше зміни так і не настануть. І очевидно, що безхатьки потрапляючи в армію, чи не потрапляючи до неї, навряд чи мислять категоріями збереження української державності і знищення ворога", — сказав Кухарчук.

Як пояснив військовий, питання відбору та підготовки особового складу повинні залишатися пріоритетом під час мобілізації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ТЦК заявили про зміну підходів до мобілізації. Тепер будуть залучати бойові підрозділи.

Також "Коментарі" писали про військового, який пропонує мобілізацію з 16 років для створення нової армії.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=aGOhMcSNz3I&t=4s
