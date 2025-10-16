"Це поганий сигнал": військовий розповів, що відбувається в ТЦК



















У навчальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) дедалі частіше привозять людей без постійного місця проживання, і це викликає занепокоєння серед військових. Про проблему прямо заявив заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук, який назвав такі практики "поганим сигналом".

Військовий Дмитро Кухарчук назвав поганий сигнал від ТЦК

Дмитро Кухарчук на позивний "Сліп" у своєму YouTube-каналі заявив, що інструктори та офіцери розповідають йому про різні випадки щодо людей, яких привозять до ТЦК для мобілізації.

"Окрім людей з різними формами інвалідності, відкритими формами туберкульозу, на навчальні центри почали все частіше і частіше привозити саме безхатьків. І власне це не говорить про те, що всі ТЦК виловлюють виключно вище перераховані категорії, інакше українська армія давно б рухнула", — сказав Кухарчук.

Однак, заступник командира 3-го армійського корпусу зауважив, що це "поганий сигнал". За його словами, безхатьки не думають про збереження країни або знищення її ворогів.

"Але це поганий сигнал, про який потрібно говорити, про який потрібно повідомляти, який потрібно фіксувати. Інакше зміни так і не настануть. І очевидно, що безхатьки потрапляючи в армію, чи не потрапляючи до неї, навряд чи мислять категоріями збереження української державності і знищення ворога", — сказав Кухарчук.

Як пояснив військовий, питання відбору та підготовки особового складу повинні залишатися пріоритетом під час мобілізації.

