"Это плохой сигнал": военный рассказал, что происходит в ТЦК

В учебные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) все чаще привозят людей без постоянного места жительства, что вызывает беспокойство среди военных. О проблеме прямо заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, назвавший такие практики "плохим сигналом".
Военный Дмитрий Кухарчук назвал плохой сигнал от ТЦК
Дмитрий Кухарчук на позывной "Слип" в своем YouTube-канале заявил, что инструкторы и офицеры рассказывают ему о различных случаях в отношении людей, которых привозят в ТЦК для мобилизации.
Но, заместитель командира 3-го армейского корпуса заметил, что это "плохой сигнал". По его словам, бездомные не думают о сохранении страны или уничтожении ее врагов.
Как пояснил военный, вопрос отбора и подготовки личного состава должен оставаться приоритетом во время мобилизации.
