"Это плохой сигнал": военный рассказал, что происходит в ТЦК



















В учебные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) все чаще привозят людей без постоянного места жительства, что вызывает беспокойство среди военных. О проблеме прямо заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук, назвавший такие практики "плохим сигналом".

Дмитрий Кухарчук на позывной "Слип" в своем YouTube-канале заявил, что инструкторы и офицеры рассказывают ему о различных случаях в отношении людей, которых привозят в ТЦК для мобилизации.

"Кроме людей с разными формами инвалидности, открытыми формами туберкулеза, на учебные центры начали все чаще и чаще привозить именно бездомных. И собственно это не говорит о том, что все ТЦК вылавливают исключительно выше перечисленные категории, иначе украинская армия давно рухнула бы", — сказал Кухарчук.

Но, заместитель командира 3-го армейского корпуса заметил, что это "плохой сигнал". По его словам, бездомные не думают о сохранении страны или уничтожении ее врагов.

"Но это плохой сигнал, о котором нужно говорить, о котором нужно сообщать, который нужно фиксировать. Иначе изменения так и не наступят. И очевидно, что бездомные попадая в армию или не попадая в нее, вряд ли мыслят категориями сохранения украинской государственности и уничтожения врага", — сказал Кухарчук.

Как пояснил военный, вопрос отбора и подготовки личного состава должен оставаться приоритетом во время мобилизации.

