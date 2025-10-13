Військовий пропонує мобілізацію з 16 років для створення нової армії

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський закликав мобілізувати 16–18-річних і створити "паралельну армію", яка через кілька років дасть якісні підрозділи. За його словами, це дозволить розірвати "замкнене коло" постійного виснаження кадрового ресурсу під час тривалої війни проти Росії.

Військовий закликав мобілізувати з 16 років. Фото з відкритих джерел

Денис Ярославський в інтерв’ю на YouTube-каналі "Відверто" висловив свої думки щодо можливої мобілізації з 16 років.

"Потрібно мобілізовувати 16–18‑річних і формувати з них нову армію, щоб за п’ять років отримати якісних військових", — пропонує Ярославський.

Командир також звернув увагу, що в Європі вже почали експерименти зі створення нових типів армій у 2023 році. На його думку, Україні варто слідувати цьому прикладу.

"А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз шістнадцять, вісімнадцять років, і зробити з них через п’ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати", — вважає військовий.

За словами Ярославського, концепція включає не лише мобілізацію, а й створення нової структури підготовки під назвою "університет нового типу війни" та партнерство з іноземними союзниками. На його переконання, це дасть змогу Україні отримати через кілька років нову, підготовлену армію, яка здатна забезпечити обороноздатність держави у майбутньому.

