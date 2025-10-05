В Україні посилитися мобілізація: як тепер шукатимуть ухилянтів

Представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) отримають розширений доступ до державних реєстрів, зокрема до Реєстру виборців. Це дозволить ефективніше виявляти чоловіків, які підлягають військовому обліку або ухиляються від нього.

В Україні посилюється мобілізація. Фото з відкритих джерел

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко розповів, що нова система щодо мобілізації дасть змогу автоматично вносити громадян до військового обліку та оперативніше проводити оповіщення.

"Для того, щоб мобілізація була ефективною, вона має спиратися на певну інформаційну базу... У нас найбільш точний і повний — Реєстр виборців. Він найчастіше оновлювався. Як мінімум — до війни. Це нормальний процес, це допомагатиме швидше діяти на місцях", — пояснив Тимочко.

За його словами, доступ до цієї бази дозволить групам оповіщення ТЦК швидше викликати чоловіків, які голосували на виборах, адже інформація про них є найбільш актуальною. Це, своєю чергою, має зменшити кількість помилок і прискорити мобілізаційні процеси.

Іван Тимочко також підтвердив, що мобілізація найближчим часом посилиться. Як він пояснює, основна мета полягає у тому, щоб компенсувати нестачу особового складу у війську, не паралізуючи при цьому роботу економіки.

"У нас мобілізація відбувається відповідно до можливостей. Звичайно, у нас є нестача особового складу. Цього ніхто не приховує. Але нам потрібно тримати баланс між мобілізацією і можливістю функціонувати в економіці", — вказав голова Ради резервістів.

