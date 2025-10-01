Скільки людей мобілізують щомісяця в Україні: у Раді дали відповідь

Щомісяця на військову службу прибувають приблизно 30 тисяч громадян України – як із мобілізації, так і через систему рекрутингу. Таку інформацію озвучив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зазначив, що у Верховній Раді поки що якихось законодавчих пропозицій, чи запитів від сектору безпеки та оборони, від Генерального штабу, від головнокомандувача Збройних Сил, від Міністерства оборони щодо удосконалення питань, пов'язаних з мобілізацією, немає.

"Тобто ми всі питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчу основу забезпечили", — заявив парламентарій.

Що ж до темпів мобілізації, то, на думку Вениславського, це питання правильніше було б адресувати Збройним Силам, Генеральному штабу та Міністерству оборони.

"За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка за великим рахунком оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і з мобілізації, і з рекрутингу", — зазначив нардеп.

Веніславський додав, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектів немає.

За словами політика, все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами щодо запровадження військового стану та загальної мобілізації.

