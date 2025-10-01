logo_ukra

Скільки людей мобілізують щомісяця в Україні: у Раді дали відповідь
Скільки людей мобілізують щомісяця в Україні: у Раді дали відповідь

Близько 30 тисяч громадян України продовжують поповнювати українське військо

1 жовтня 2025, 16:58
Автор:
Кравцев Сергей

Щомісяця на військову службу прибувають приблизно 30 тисяч громадян України – як із мобілізації, так і через систему рекрутингу. Таку інформацію озвучив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Скільки людей мобілізують щомісяця в Україні: у Раді дали відповідь

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зазначив, що у Верховній Раді поки що якихось законодавчих пропозицій, чи запитів від сектору безпеки та оборони, від Генерального штабу, від головнокомандувача Збройних Сил, від Міністерства оборони щодо удосконалення питань, пов'язаних з мобілізацією, немає.

"Тобто ми всі питання, які обговорювалися, про які дискутували, ми законодавчу основу забезпечили", — заявив парламентарій.

Що ж до темпів мобілізації, то, на думку Вениславського, це питання правильніше було б адресувати Збройним Силам, Генеральному штабу та Міністерству оборони.

"За моєю інформацією, яка є і в Комітеті, яка за великим рахунком оприлюднюється президентом, мобілізаційні процеси тривають десь приблизно на одному рівні, тобто до 30 тисяч щомісяця громадян України прибувають на військову службу сукупно і з мобілізації, і з рекрутингу", — зазначив нардеп.

Веніславський додав, що різких змін у кількості мобілізованих чи інших аспектів немає.

За словами політика, все йде планомірно, як передбачено відповідними законодавствами щодо запровадження військового стану та загальної мобілізації.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у різних регіонах України СБУ, ГБР та Нацполіція ліквідували ще 11 "схем для ухилістів". У СБУ повідомили, що за результатами комплексних заходів затримано 23 організатори угод.

Фігуранти, за даними СБУ, пропонували уникнути призову за суми від 2,5 до 17 тис. доларів США або допомагали тікати за кордон поза пунктами пропуску. Підставами відхилення від мобілізації були підроблені документи.

Так, у Києві затримано двох жителів столиці. Вони продавали "броню" для військовозобов'язаних.




