Масштабы уклонения от мобилизации ужасают: 11 "схем для уклонистов" действовали в разных регионах Украины

В разных регионах Украины СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали еще 11 "схем для уклонистов". В СБУ сообщили, что по результатам комплексных мероприятий задержаны 23 организатора сделок.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Фигуранты, по данным СБУ, предлагали избежать призыва за суммы от 2,5 до 17 тыс. долларов США или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска. Основаниями уклонения от мобилизации были поддельные документы.

Так, в Киеве задержаны двое жителей столицы. Они продавали "бронь" для военнообязанных.

В Полтавской области разоблачили сразу три сделки. Фигуранты снимали уклонявшихся из розыска в ТЦК и помогали "списаться" с военного учета на основании фиктивных диагнозов.

В Ивано-Франковской области разоблачили 6 местных жителей. Они переправляли военнообязанных в Евросоюз через пограничный парк.

В Черкасской области разоблачили заместителя декана одного из университетов. Она за взятки устраивала уклонистов на обучение в свой вуз.

В Житомирской области задержан 39-летний охранник одного из столичных предприятий. Он организовал уклонистам "трансфер" в Евросоюз через так называемую "зеленку".

Также задержали бывшего военного из Днепра. Он предлагал взятку командованию полка, где раньше проходил службу.

Все задержанные сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

чч. 2, 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Фигуранты могут получить наказание в виде заключения на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

