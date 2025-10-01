Військових ЗСУ "заманюють" на небезпечні “побачення”: спецслужби РФ вигадали нову тактику

Рубрики
У Львові російські спецслужби планували влаштувати теракти — ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на “побачення”.
У Службі безпеки України повідомили, що врятували українських воїнів, яких окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).
Зазначається, що було завчасно викрито ворожий задум та нейтралізовано вибухівки.
В СБУ нагадали, що подібний випадок трапився в Києві — там вдалося запобігти аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді ворог намагався підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. У ході розслідування затримали 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Його ворог завербував у тематичних Telegram-каналах з пошуку “легких заробітків”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія, поширюючи фейки, не припиняє спроб дискредитувати захисників України. Ворожі ресурси тиражували у мережі інтернет чергове постановочне відео. Це відео намагаються представити як доказ нібито внутрішніх конфліктів та насильства між українськими військовими.