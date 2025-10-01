Військових ЗСУ "заманюють" на небезпечні “побачення”: спецслужби РФ вигадали нову тактику

У Львові російські спецслужби планували влаштувати теракти — ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на “побачення”.

Військові. Ілюстративне фото

У Службі безпеки України повідомили, що врятували українських воїнів, яких окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

“Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику “запрошення на побачення”. Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними “цілями”. Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали “запрошення” зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки”, — повідомили в СБУ.

Зазначається, що було завчасно викрито ворожий задум та нейтралізовано вибухівки.

В СБУ нагадали, що подібний випадок трапився в Києві — там вдалося запобігти аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді ворог намагався підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. У ході розслідування затримали 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Його ворог завербував у тематичних Telegram-каналах з пошуку “легких заробітків”.

“За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності”, — зазначили в СБУ.

