logo_ukra

BTC/USD

116799

ETH/USD

4301.3

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військових ЗСУ "заманюють" на небезпечні “побачення”: спецслужби РФ вигадали нову тактику
commentss НОВИНИ Всі новини

Військових ЗСУ "заманюють" на небезпечні “побачення”: спецслужби РФ вигадали нову тактику

Нова тактика росіян: ворожі спецслужби “виманюють” українських захисників нібито на побачення

1 жовтня 2025, 16:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Львові російські спецслужби планували влаштувати теракти — ворог збирався підірвати українських військових під виглядом запрошення на “побачення”.

Військових ЗСУ "заманюють" на небезпечні “побачення”: спецслужби РФ вигадали нову тактику

Військові. Ілюстративне фото

У Службі безпеки України повідомили, що врятували українських воїнів, яких окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

“Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику “запрошення на побачення”. Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними “цілями”. Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали “запрошення” зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки”, — повідомили в СБУ. 

Зазначається, що було завчасно викрито ворожий задум та нейтралізовано вибухівки. 

В СБУ нагадали, що подібний випадок трапився в Києві — там вдалося запобігти аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді ворог намагався підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері. У ході розслідування затримали 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Його ворог завербував у тематичних Telegram-каналах з пошуку “легких заробітків”.

“За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності”, — зазначили в СБУ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія, поширюючи фейки, не припиняє спроб дискредитувати захисників України. Ворожі ресурси тиражували у мережі інтернет чергове постановочне відео. Це відео намагаються представити як доказ нібито внутрішніх конфліктів та насильства між українськими військовими.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zapobihla-2-teraktam-u-lvovi-voroh-zbyravsia-pidirvaty-ukrainskykh-viiskovykh-pid-vyhliadom-zaproshennia-na-pobachennia
Теги:

Новини

Всі новини