logo_ukra

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією “Військового ЗСУ вбили через російську мову”: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Військового ЗСУ вбили через російську мову”: що відомо

Російська пропаганда тиражує фейки про військових ЗСУ

22 вересня 2025, 16:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія, поширюючи фейки, не припиняє спроб дискредитувати захисників України. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі ресурси тиражують у мережі інтернет чергове постановочне відео. Це відео намагаються представити як доказ нібито внутрішніх конфліктів та насильства між українськими військовими.

“Військового ЗСУ вбили через російську мову”: що відомо

Військовий. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що у ролику людина, що знімає, б’є та звинувачує солдата у вбивстві іншого військовослужбовця. Також у кадрі помітне тіло людини у закривавленій військовій формі, що лежить на землі поруч. 

“Росіяни запевняють, що отримали цей запис з телефона загиблого військовослужбовця ЗСУ та супроводжують це розповідями про нібито “вбивство через російську мову”, — повідомили в ЦПД. 

Аналітики Центру зазначили, що вказане відео має ознаки постановки. У військових відсутні будь-які розпізнавальні знаки – шеврони, патчі або інші відмітки, які дозволили б ідентифікувати підрозділ — є лише синя клейка стрічка на рукаві. Також немає жодних часових або географічних орієнтирів, відтак неможливо встановити, коли й де були зняті ці кадри.

“Характерно й те, що російська пропаганда використовує це клікбейтне відео для популяризації свого чат-бота, створеного для збору особистих даних українських військовослужбовців”, — зазначають у ЦПД. 

Аналітики Центру пояснили, що окупанти систематично генерують схожі фейки. Мета такої інформаційної операції — підірвати довіру до Сил оборони України, знизити бойовий дух та зірвати мобілізаційні процеси.

У Центрі нагадали, що неодноразово спростовували фейки російської пропаганди про нібито насильство щодо військовослужбовців Сил оборони України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, на що Росія витрачає мільйони доларів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02VYw2hMkEA3aooE4u9w72XcdHTcUXdLEJQ4FLeoAPjM8ARoyKLJjerQMCiF7fxsKTl
Теги:

Новини

Всі новини