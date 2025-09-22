“Військового ЗСУ вбили через російську мову”: що відомо

Росія, поширюючи фейки, не припиняє спроб дискредитувати захисників України. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що ворожі ресурси тиражують у мережі інтернет чергове постановочне відео. Це відео намагаються представити як доказ нібито внутрішніх конфліктів та насильства між українськими військовими.

Військовий. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що у ролику людина, що знімає, б’є та звинувачує солдата у вбивстві іншого військовослужбовця. Також у кадрі помітне тіло людини у закривавленій військовій формі, що лежить на землі поруч.

“Росіяни запевняють, що отримали цей запис з телефона загиблого військовослужбовця ЗСУ та супроводжують це розповідями про нібито “вбивство через російську мову”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики Центру зазначили, що вказане відео має ознаки постановки. У військових відсутні будь-які розпізнавальні знаки – шеврони, патчі або інші відмітки, які дозволили б ідентифікувати підрозділ — є лише синя клейка стрічка на рукаві. Також немає жодних часових або географічних орієнтирів, відтак неможливо встановити, коли й де були зняті ці кадри.

“Характерно й те, що російська пропаганда використовує це клікбейтне відео для популяризації свого чат-бота, створеного для збору особистих даних українських військовослужбовців”, — зазначають у ЦПД.

Аналітики Центру пояснили, що окупанти систематично генерують схожі фейки. Мета такої інформаційної операції — підірвати довіру до Сил оборони України, знизити бойовий дух та зірвати мобілізаційні процеси.

У Центрі нагадали, що неодноразово спростовували фейки російської пропаганди про нібито насильство щодо військовослужбовців Сил оборони України.

