"Военного ВСУ убили из-за русского языка": что известно

Кречмаровская Наталия
Россия, распространяя фейки, не прекращает попыток дискредитировать защитников Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы тиражируют в сети интернет очередное постановочное видео. Это видео пытаются представить как доказательство якобы внутренних конфликтов и насилия между украинскими военными.
Военный. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в ролике снимающий, бьет и обвиняет солдата в убийстве другого военнослужащего. Также в кадре заметно тело человека в окровавленной военной форме, которое лежит рядом на земле.
Аналитики Центра отметили, что указанное видео имеет признаки постановки. У военных отсутствуют какие-либо опознавательные знаки – шевроны, патчи или другие отметки, которые позволили бы идентифицировать подразделение – есть только синяя клейкая лента на рукаве. Также нет никаких временных или географических ориентиров, поэтому невозможно установить, когда и где были сняты эти кадры.
Аналитики Центра объяснили, что оккупанты систематически генерируют подобные фейки. Цель такой информационной операции – подорвать доверие к Силам обороны Украины, снизить боевой дух и сорвать мобилизационные процессы.
В Центре напомнили, что неоднократно опровергали фейки российской пропаганды о якобы насилии в отношении военнослужащих Сил обороны Украины.
