"Военного ВСУ убили из-за русского языка": что известно

Россия, распространяя фейки, не прекращает попыток дискредитировать защитников Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы тиражируют в сети интернет очередное постановочное видео. Это видео пытаются представить как доказательство якобы внутренних конфликтов и насилия между украинскими военными.

Военный. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в ролике снимающий, бьет и обвиняет солдата в убийстве другого военнослужащего. Также в кадре заметно тело человека в окровавленной военной форме, которое лежит рядом на земле.

“Россияне уверяют, что получили эту запись с телефона погибшего военнослужащего ВСУ и сопровождают это рассказами о якобы “убийстве из-за русского языка”, — сообщили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что указанное видео имеет признаки постановки. У военных отсутствуют какие-либо опознавательные знаки – шевроны, патчи или другие отметки, которые позволили бы идентифицировать подразделение – есть только синяя клейкая лента на рукаве. Также нет никаких временных или географических ориентиров, поэтому невозможно установить, когда и где были сняты эти кадры.

"Характерно и то, что российская пропаганда использует это кликбейтное видео для популяризации своего чат-бота, созданного для сбора личных данных украинских военнослужащих", — отмечают в ЦПД.

Аналитики Центра объяснили, что оккупанты систематически генерируют подобные фейки. Цель такой информационной операции – подорвать доверие к Силам обороны Украины, снизить боевой дух и сорвать мобилизационные процессы.

В Центре напомнили, что неоднократно опровергали фейки российской пропаганды о якобы насилии в отношении военнослужащих Сил обороны Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на что Россия тратит миллионы долларов.



