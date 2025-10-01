Военных ВСУ "заманивают" на опасные "свидания": спецслужбы РФ придумали новую тактику

Во Львове российские спецслужбы планировали устроить теракты — враг собирался подорвать украинских военных под предлогом приглашения на "свидание".

В Службе безопасности Украины сообщили, что спасли украинских воинов, которых оккупанты пытались дистанционно взорвать с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

"Чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг реализовывал коварную тактику "приглашения на свидание". Для этого российские спецслужбы создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями". Впоследствии двое воинов Сил обороны врозь получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки", — сообщили в СБУ.

Отмечается, что заблаговременно разоблачен враждебный замысел и нейтрализованы взрывчатки.

В СБУ напомнили, что подобный случай произошел в Киеве — там удалось предотвратить аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины. Тогда враг пытался взорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере. В ходе расследования задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство. Его враг завербовал в тематических Telegram-каналах по поиску "легких заработков".

"По указанным фактам продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", — отметили в СБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия, распространяя фейки, не прекращает попыток дискредитировать защитников Украины. Вражеские ресурсы тиражировали в сети интернет очередное постановочное видео. Это видео пытаются представить как доказательство якобы внутренних конфликтов и насилия между украинскими военными.



