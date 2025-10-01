Масштаби ухилення від мобілізації жахають: 11 “схем для ухилянтів” діяли в різних регіонах України

У різних регіонах України СБУ, ДБР та Нацполіція ліквідували ще 11 “схем для ухилянтів”. У СБУ повідомили, що за результатами комплексних заходів затримано 23-х організаторів оборудок.

Мобілізація. Ілюстративне фото

Ділки, за даними СБУ, пропонували уникнути призову за суми від 2,5 до 17 тис. доларів США чи допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску. Підставами ухилення від мобілізації були підроблені документи.

Так, у Києві затримали двох мешканців столиці. Вони продавали “бронь” для військовозобов’язаних.

У Полтавській області викрили одразу три оборудки. Фігуранти знімали ухилянтів з розшуку в ТЦК та допомагали “списатися” з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів.

В Івано-Франківській області викрили 6 місцевих жителів. Вони переправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу через прикордонний парк.

У Черкаській області викрили заступницю декана одного з університетів. Вона за хабарі влаштовувала ухилянтів на навчання до свого вишу.

У Житомирській області затримали 39-річного охоронця одного зі столичних підприємств. Він організував ухилянтам “трансфер” до Євросоюзу через так звану “зеленку”.

Також затримали колишнього військового з Дніпра. Він пропонував хабар командуванню полку, де раніше проходив службу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Фігуранти можуть отримати покарання у вигляді ув'язнення строком до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що спецслужби РФ намагаються підривати військових ЗСУ в тилу.



