Сколько людей мобилизуют ежемесячно в Украине: в Раде дали ответ
НОВОСТИ

Сколько людей мобилизуют ежемесячно в Украине: в Раде дали ответ

Около 30 тысяч граждан Украины продолжают пополнять украинское войско

1 октября 2025, 16:58
Кравцев Сергей

Ежемесячно на военную службу прибывают приблизительно 30 тысяч граждан Украины – как по мобилизации, так и через систему рекрутинга. Такую информацию озвучил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Сколько людей мобилизуют ежемесячно в Украине: в Раде дали ответ

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, в Верховной Раде пока каких-то законодательных предложений, или запросов от сектора безопасности и обороны, от Генерального штаба, от главнокомандующего Вооруженных Сил, от Министерства обороны по поводу усовершенствования вопросов, связанных с мобилизацией, нет.

"То есть мы все те вопросы, которые обсуждались, о которых дискутировали, мы законодательную основу обеспечили", — заявил парламентарий.

Что же касается темпов мобилизации, то, по мнению Вениславского, этот вопрос правильнее было бы адресовать Вооруженным Силам, Генеральному штабу и Министерству обороны.

"По моей информации, которая есть и в Комитете, которая, по большому счету, обнародуется президентом, мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч ежемесячно граждан Украины прибывают на военную службу совокупно и по мобилизации, и по рекрутингу", — отметил нардеп.

Вениславский добавил, что резких изменений в количестве мобилизованных или других аспектах нет.

По словам политика, все идет планомерно, как предусмотрено соответствующими законодательствами о введении военного положения и всеобщей мобилизации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в разных регионах Украины СБУ, ГБР и Нацполиция ликвидировали еще 11 "схем для уклонистов". В СБУ сообщили, что по результатам комплексных мероприятий задержаны 23 организатора сделок.

Фигуранты, по данным СБУ, предлагали избежать призыва за суммы от 2,5 до 17 тыс. долларов США или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска. Основаниями уклонения от мобилизации были поддельные документы.

Так, в Киеве задержаны двое жителей столицы. Они продавали "бронь" для военнообязанных.




