В Украине усилиться мобилизация: как теперь будут искать уклонистов

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) получат расширенный доступ к государственным реестрам, в частности к Реестру избирателей. Это позволит более эффективно выявлять мужчин, подлежащих военному учету или уклоняющихся от него.
В Украине усиливается мобилизация. Фото из открытых источников
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко рассказал, что новая система мобилизации позволит автоматически вносить граждан на военный учет и оперативнее проводить оповещения.
По его словам, доступ к этой базе позволит группам оповещения ТЦК быстрее вызвать мужчин, голосовавших на выборах, ведь информация о них наиболее актуальна. Это, в свою очередь, должно уменьшить количество ошибок и ускорить мобилизационные процессы.
Иван Тимочко также подтвердил, что мобилизация в ближайшее время усилится. Как он объясняет, основная цель состоит в том, чтобы компенсировать недостаток личного состава в армии, не парализуя при этом работу экономики.
