В Украине усилиться мобилизация: как теперь будут искать уклонистов
В Украине усилиться мобилизация: как теперь будут искать уклонистов

ТЦК получат доступ в Реестр избирателей, чтобы быстрее выявлять мужчин, подлежащих военному учету для мобилизации в Украине.

5 октября 2025, 17:30
Автор:
Slava Kot

Представители территориальных центров комплектования (ТЦК) получат расширенный доступ к государственным реестрам, в частности к Реестру избирателей. Это позволит более эффективно выявлять мужчин, подлежащих военному учету или уклоняющихся от него.

В Украине усилиться мобилизация: как теперь будут искать уклонистов

В Украине усиливается мобилизация. Фото из открытых источников

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко рассказал, что новая система мобилизации позволит автоматически вносить граждан на военный учет и оперативнее проводить оповещения.

"Для того чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на определенную информационную базу... У нас наиболее точный и полный — Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум — до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", — пояснил Тимочко.

По его словам, доступ к этой базе позволит группам оповещения ТЦК быстрее вызвать мужчин, голосовавших на выборах, ведь информация о них наиболее актуальна. Это, в свою очередь, должно уменьшить количество ошибок и ускорить мобилизационные процессы.

Иван Тимочко также подтвердил, что мобилизация в ближайшее время усилится. Как он объясняет, основная цель состоит в том, чтобы компенсировать недостаток личного состава в армии, не парализуя при этом работу экономики.

"У нас мобилизация происходит в соответствии с возможностями. Конечно, у нас есть недостаток личного состава. Этого никто не скрывает. Но нам нужно держать баланс между мобилизацией и возможностью функционировать в экономике", — указал глава Совета резервистов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, существует ли "безопасное" время для уклонистов. Военный рассказал, когда ТЦК не проводит проверки.

Также "Комментарий" писали о том, сколько людей мобилизуют каждый месяц в Украине.



Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/mobilizatsiya-po-novomu-ttsk-budet-vyzyvat-teh-kto-hodil-na-vybory-i-esche-kogo-2926406.html
