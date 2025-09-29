Чи існує "безпечний" час для ухилянтів: військовий розповів, коли ТЦК не проводить перевірки

Командир механізованої роти 41-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Вадим Брик заявив, що ухилянти з’являються на вулиці у "безпечний" час, коли представники територіальних центрів вже не здійснюють оповіщення населення щодо мобілізації в Україні.

Коли ТЦК не перевіряють людей. Фото з відкритих джерел

Вадим Брик в інтерв’ю "Суспільному" розповів, що вдень у містах рідко можна побачити чоловіків призовного віку. За його словами, більшість виходить на вулиці у "безпечний" час, коли представники ТЦК вже не здійснюють перевірки документів.

"ТЦК сповіщає населення, уточнення даних — до п’ятої, до шостої вечора. А вже я виходжу о 19-20 годині — то вони всі виходять з дому, виходять на прогулянку. Це дуже помітно, тому що в них немає засмаги, вони всі такі біленькі, сонця не бачать", — сказав військовий.

Брик зазначив, що змусити таких чоловіків воювати силою чи переконаннями неможливо. На його думку, ухилянти самі мають змінити ставлення до війни.

"Ніяк не замотивуєш. Людина має сама усвідомити, що треба захищати своїх близьких і зробити так, щоб ця війна не залишилась дітям у спадок", — додав Брик.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Одесі ТЦК встановили спеціальні намети, де руйнують міфи про мобілізацію та "бусифікацію".

Також "Коментарі" писали про випадок, на Волині, де священник за 10 тисяч доларів висвятив ухилянта у диякони для уникнення мобілізації. Таким чином чоловік міг отримати відстрочку від служби в армії. Однак схему священника викрили правоохоронці і тепер чоловіку загрожує до 8 років в’язниці за одержання неправомірної вигоди.