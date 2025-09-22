Священник висвятив ухилянта в диякони для уникнення мобілізації: скільки коштував хабар

На Волині правоохоронці викрили священника, який за хабар у 10 тисяч доларів обіцяв допомогти військовозобов’язаному уникнути мобілізації в Україні. Для цього він планував висвятити чоловіка у диякони, що давало б право на відстрочку від служби. Тепер йому загрожує до 8 років в’язниці.

Священник висвятив ухилянта у диякони за хабар. Фото з відкритих джерел

Як повідомила речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, священник пропонував зробити висвячення "правдоподібним" та планував отримати за сприяння в ухиленні від мобілізації 10 тисяч доларів двома платіжними сумами.

"Щоб надати такому висвяченню вигляду справжнього, отець пропонував придбати спеціальний одяг, а також рекомендував вивчити певні біблійні тексти. Частину хабаря у розмірі 80 тисяч гривень він отримав на банківську картку, решту 8 тисяч доларів готівкою під час особистої зустрічі", – розповіла у коментарі "zaxid.net" Юлія Шевченко.

Під час обшуків у будинку та автомобілях підозрюваного виявили засоби зв’язку, банківські картки та інші речові докази. Священнику вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди за вплив на службових осіб, поєднане з вимаганням. Ця стаття передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

