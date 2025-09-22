Священник посвятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации: сколько стоила взятка

На Волыни полиция разоблачила священника, который за взятку в 10 тысяч долларов обещал помочь военнообязанному избежать мобилизации в Украине. Для этого он планировал посвятить мужчину в дьяконы, что давало право на отсрочку от службы. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Священник посвятил уклониста в дьяконы за взятку. Фото из открытых источников

Как сообщила спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, священник предлагал сделать посвящение "правдоподобным" и планировал получить при содействии в уклонении от мобилизации 10 тысяч долларов двумя платежными суммами.

"Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен она получила на банковскую карточку, остальные 8 тысяч долларов наличными во время личной встречи", – рассказала в комментарии "zaxid.net" Юлия Шевченко.

Во время обысков в доме и автомобилях подозреваемого были обнаружены средства связи, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Священнику уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством. Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

