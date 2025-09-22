logo

Священник посвятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации: сколько стоила взятка
Священник посвятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации: сколько стоила взятка

На Волыни разоблачили священника, который за 10 тысяч долларов освятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации.

22 сентября 2025, 14:20
Автор:
Slava Kot

На Волыни полиция разоблачила священника, который за взятку в 10 тысяч долларов обещал помочь военнообязанному избежать мобилизации в Украине. Для этого он планировал посвятить мужчину в дьяконы, что давало право на отсрочку от службы. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Священник посвятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации: сколько стоила взятка

Священник посвятил уклониста в дьяконы за взятку. Фото из открытых источников

Как сообщила спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, священник предлагал сделать посвящение "правдоподобным" и планировал получить при содействии в уклонении от мобилизации 10 тысяч долларов двумя платежными суммами.

"Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, отец предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен она получила на банковскую карточку, остальные 8 тысяч долларов наличными во время личной встречи", – рассказала в комментарии "zaxid.net" Юлия Шевченко.

Во время обысков в доме и автомобилях подозреваемого были обнаружены средства связи, банковские карточки и другие вещественные доказательства. Священнику уже объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, соединенное с вымогательством. Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что должностное лицо Минобороны организовало незаконную схему уклонения от мобилизации. Его "услуга" стоила 10 тысяч долларов.

Также "Комментарии" писали, что должностное лицо ТЦК "погорело" на взятке. За сколько помогал уклониться от мобилизации. Теперь мужчине грозит 10 лет тюрьмы из-за незаконных действий.



Источник: https://zaxid.net/na_volini_svyashhennik_za_10_tis_dolariv_habarya_visvyativ_cholovika_u_diyakona_n1619686
