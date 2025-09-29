Существует ли "безопасное" время для уклонистов: военный рассказал, когда ТЦК не проводит проверки

Рубрики
Командир механизированной роты 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Брик заявил, что уклонисты появляются на улице в безопасное время, когда представители территориальных центров уже не осуществляют оповещения населения о мобилизации в Украине.
Когда ТЦК не проверяют людей. Фото из открытых источников
Вадим Брик в интервью "Общественному" рассказал, что днем в городах редко можно увидеть мужчин призывного возраста. По его словам, большинство выходит на улицы в "безопасное" время, когда представители ТЦК уже не проверяют документы.
Брик отметил, что заставить таких мужчин воевать силой или убеждениями невозможно. По его мнению, уклонисты сами должны изменить отношение к войне.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе ТЦК установили специальные палатки, где разрушают мифы о мобилизации и "бусификации".
Также "Комментарии" писали о случае, на Волыни, где священник за 10 тысяч долларов посвятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации. Таким образом, мужчина мог получить отсрочку от службы в армии. Однако схему священника разоблачили стражи порядка и теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за получение неправомерной выгоды.