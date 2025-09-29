logo

Главная Новости Общество Война с Россией Существует ли "безопасное" время для уклонистов: военный рассказал, когда ТЦК не проводит проверки
commentss НОВОСТИ Все новости

Существует ли "безопасное" время для уклонистов: военный рассказал, когда ТЦК не проводит проверки

Командир ВСУ рассказал, что уклонисты появляются на улицах после 19:00, когда ТЦК уже не проводит проверки о мобилизации.

29 сентября 2025, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Командир механизированной роты 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Брик заявил, что уклонисты появляются на улице в безопасное время, когда представители территориальных центров уже не осуществляют оповещения населения о мобилизации в Украине.

Существует ли "безопасное" время для уклонистов: военный рассказал, когда ТЦК не проводит проверки

Когда ТЦК не проверяют людей. Фото из открытых источников

Вадим Брик в интервью "Общественному" рассказал, что днем в городах редко можно увидеть мужчин призывного возраста. По его словам, большинство выходит на улицы в "безопасное" время, когда представители ТЦК уже не проверяют документы.

"ТЦК извещает население, уточнение данных — до пяти, до шести вечера. А уж я выхожу в 19-20 часов — то они все выходят из дома, выходят на прогулку. Это очень заметно, потому что у них нет загара, они все такие беленькие, солнца не видят", — сказал военный.

Брик отметил, что заставить таких мужчин воевать силой или убеждениями невозможно. По его мнению, уклонисты сами должны изменить отношение к войне.

"Никак не мотивируешь. Человек должен сам осознать, что нужно защищать своих близких и сделать так, чтобы эта война не осталась детям по наследству", — добавил Брик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одессе ТЦК установили специальные палатки, где разрушают мифы о мобилизации и "бусификации".

Также "Комментарии" писали о случае, на Волыни, где священник за 10 тысяч долларов посвятил уклониста в дьяконы во избежание мобилизации. Таким образом, мужчина мог получить отсрочку от службы в армии. Однако схему священника разоблачили стражи порядка и теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы за получение неправомерной выгоды.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HtOVyM0LXXQ
