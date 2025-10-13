Военный предлагает мобилизацию с 16 лет для создания новой армии

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский призвал мобилизовать 16–18-летних и создать параллельную армию, которая через несколько лет даст качественные подразделения. По его словам, это позволит разорвать "замкнутый круг" постоянного истощения кадрового ресурса во время продолжительной войны против России.

Военный призвал мобилизовать с 16 лет. Фото из открытых источников

Денис Ярославский в интервью на YouTube-канале "Відверто" высказал свое мнение о возможной мобилизации с 16 лет.

"Нужно мобилизовывать 16-18-летних и формировать из них новую армию, чтобы за пять лет получить качественных военных", — предлагает Ярославский.

Командир также обратил внимание, что в Европе уже начали эксперименты по созданию новых типов армий в 2023 году. По его мнению, Украине следует следовать этому примеру.

"А мы на сегодняшний день из-за изнурительной войны не можем позволить себе сформировать параллельную армию из людей, которым, например, сейчас шестнадцать, восемнадцать лет, и сделать из них через пять лет качественных военных. Вот именно над этим мы должны сейчас думать", — считает военный.

По словам Ярославского, концепция включает не только мобилизацию, но и создание новой структуры подготовки под названием "университет нового типа войны" и партнерство с иностранными союзниками. По его убеждению, таким образом Украина получит через несколько лет новую, подготовленную армию, которая способна обеспечить обороноспособность государства в будущем.

