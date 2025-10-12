Військовий з розвідки назвав рік, коли почнеться Третя світова війна

Рубрики
Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський завив, що у 2028 році може початися Третя світова війна. За його словами, вже зараз на війні в Україні спостерігаються ознаки початку глобального конфлікту.
Коли почнеться Третя світова війна. Фото з відкритих джерел
Денис Ярославський в інтерв'ю проєкту "ВІДВЕРТО" розповів, що початок Третьої світової війни вже видніється. За його словами, серед ознак світової війни в Україні можна виділити велику кількість іноземців у прифронтових містах, а також військову техніку з різних країн, яка використовується на війні.
За його словами, наразі питання лише одне, коли ця "епідемія війни" відкриється і піде далі за межі України. Як вказує Ярославський, момент, коли почнеться Третя світова війна може настати у 2028 році.
