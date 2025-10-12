Військовий з розвідки назвав рік, коли почнеться Третя світова війна

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський завив, що у 2028 році може початися Третя світова війна. За його словами, вже зараз на війні в Україні спостерігаються ознаки початку глобального конфлікту.

Коли почнеться Третя світова війна. Фото з відкритих джерел

Денис Ярославський в інтерв'ю проєкту "ВІДВЕРТО" розповів, що початок Третьої світової війни вже видніється. За його словами, серед ознак світової війни в Україні можна виділити велику кількість іноземців у прифронтових містах, а також військову техніку з різних країн, яка використовується на війні.

"За Росію та за Україну воює дуже багато представників різних країн. Вони воюють за гроші, або за якусь ідеологію. Ми використовуємо типи засобів ураження всіх країн виробників Євросоюзу. Росія використовує Північну Корею. Всі використовують дрони Китаю. У нас засоби ураження літають уже з усієї планети. Представники всіх країн і зброя всіх країн – це Третя світова. Просто вона вже йде на території України", — говорить командир підрозділу розвідки ЗСУ.

За його словами, наразі питання лише одне, коли ця "епідемія війни" відкриється і піде далі за межі України. Як вказує Ярославський, момент, коли почнеться Третя світова війна може настати у 2028 році.

"Третя світова війна не за горами. Британці у топових військових кабінетах прогнозують початок Третьої світової війни на 2028 рік. Виїжджай, не виїжджай, але вся Східна Європа буде у війні та вогні, коли почнеться Третя світова війна. Країни Балтії, Польща, зіштовхнуться з тим, з чим зараз зіштовхнулися ми – Росія не зупиниться", — сказав Ярославський.

