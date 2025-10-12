Зеленський заявив про сигнал до миру з Росії

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться передачі Україні американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk. За словами президента, це сигнал, який може сприяти миру у війні Росії проти України.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив про другу за останні дні розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили посилення української системи протиповітряної оборони та розширення можливостей Збройних сил.
Зеленський окрему увагу зробив на ракетах Tomahawk. Як пояснив президент, вони можуть сприяти закінченню війни, адже Росія показує сигнали, що Москва боїться цієї зброї.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія висловила занепокоєння можливим постачанням Україні ракет Tomahawk. У Кремлі назвали це "серйозною зброєю", що може мати ядерне спорядження.
Також "Коментарі" писали, що Трамп таємно допомагає Україні у війні проти РФ.