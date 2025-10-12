Зеленський заявив про сигнал до миру з Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться передачі Україні американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk. За словами президента, це сигнал, який може сприяти миру у війні Росії проти України.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський повідомив про другу за останні дні розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили посилення української системи протиповітряної оборони та розширення можливостей Збройних сил.

"Щойно я говорив із Президентом Трампом — і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас — нашу ППО, усі наші можливості захисту: "петріоти" передусім, інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність", — сказав президент.

Зеленський окрему увагу зробив на ракетах Tomahawk. Як пояснив президент, вони можуть сприяти закінченню війни, адже Росія показує сигнали, що Москва боїться цієї зброї.

"Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "томагавки", це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовились із Президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться всім тим, що ми обговорили. І в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат", — додав президент.

