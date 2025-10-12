Трамп таємно допомагає Україні у війні проти РФ: розкрито несподівані деталі

З літа 2025 року США під керівництвом адміністрації Дональда Трампа таємно допомагають Україні завдавати точкових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Про це повідомило видання The Financial Times із посиланням на українських та американських чиновників.

За даними джерел The Financial Times, допомога Трампа полягає у наданні розвідданих, які дозволили ЗСУ вивести з ладу значну частину російських нафтопереробних заводів (НПЗ) і трубопроводів. Вашингтон бере участь у всіх етапах планування атак, але офіційно не визнає своєї участі.

Формально Україна самостійно обирає цілі, тоді як США надають інформацію про вразливі місця російської оборони. Інші джерела стверджують, що американські аналітики також визначають пріоритетність цілей для українських військових.

Як пише видання, після липневої розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським США почали надсилати Києву розвіддані "нового рівня деталізації". За даними журналістів, під час цієї бесіди Трамп запитав українського лідера, чи може Україна завдати удару по Москві у разі, якщо Вашингтон надасть далекобійну зброю.

У серпні та вересні кількість атак українських дронів по російських енергетичних об’єктах різко зросла. За оцінками аналітичної компанії Energy Aspects, щонайменше 16 із 38 російських НПЗ зазнали ударів, а сумарна потужність знищених або пошкоджених підприємств перевищила 1 мільйон барелів на добу.

Серія ударів по російській енергетичній інфраструктурі мала відчутний ефект для економіки країни. Через пошкодження низки заводів Москва скоротила експорт дизелю та змушена імпортувати більше пального. Це призвело до зростання цін на енергоносії всередині країни.

Один зі співрозмовників FT охарактеризував українські безпілотники як "інструмент" Вашингтона для підриву російської економіки та примушення Путіна до переговорів.

Під час нещодавнього брифінгу в Києві Володимир Зеленський відмовився коментувати роль американської розвідки у плануванні атак, але визнав, що співпраця із США є важливою для оборони.

"Україна співпрацює з американською розвідкою насамперед для самозахисту", — відповів президент.

Зеленський також додав, що успіх останніх операцій пояснюється вдосконаленням технологій українських дронів і зростанням внутрішнього виробництва, що дозволяє запускати більше апаратів одночасно.

