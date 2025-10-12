Трамп тайно помогает Украине в войне против РФ: раскрыты неожиданные детали

С лета 2025 года США под руководством администрации Дональда Трампа тайно помогают Украине наносить точечные удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По данным источников The Financial Times, помощь Трампа заключается в предоставлении разведданных, позволивших ВСУ вывести из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и трубопроводов. Вашингтон принимает участие во всех этапах планирования атак, но официально не признает своего участия.

Формально Украина самостоятельно выбирает цели, в то время как США предоставляют информацию об уязвимых местах российской обороны. Другие источники утверждают, что американские аналитики также определяют приоритетность целей украинских военных.

Как пишет издание, после июльского разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским США начали посылать Киеву разведданные "нового уровня детализации". По данным журналистов, во время этой беседы Трамп спросил украинского лидера, может ли Украина нанести удар по Москве в случае, если Вашингтон предоставит дальнобойное оружие.

В августе и сентябре количество атак украинских дронов по российским энергетическим объектам резко возросло. По оценкам аналитической компании Energy Aspects, по меньшей мере 16 из 38 российских НПЗ получили удары, а суммарная мощность уничтоженных или поврежденных предприятий превысила 1 миллион баррелей в сутки.

Серия ударов по российской энергетической инфраструктуре имела ощутимый эффект для экономики страны. Из-за повреждений ряда заводов Москва сократила экспорт дизеля и вынуждена импортировать больше топлива. Это привело к росту цен на энергоносители внутри страны.

Один из собеседников FT охарактеризовал украинские беспилотники как инструмент Вашингтона для подрыва российской экономики и принуждения Путина к переговорам.

Во время недавнего брифинга в Киеве Владимир Зеленский отказался комментировать роль американской разведки в планировании атак, но признал, что сотрудничество с США важно для обороны.

"Украина сотрудничает с американской разведкой, прежде всего, для самозащиты", — ответил президент.

Зеленский также добавил, что успех последних операций объясняется усовершенствованием технологий украинских дронов и ростом внутреннего производства, что позволяет запускать больше аппаратов одновременно.

