Зеленский заявил о сигнале к миру из России
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил о сигнале к миру из России

Владимир Зеленский заявил, что Россия опасается возможного предоставления Украине американских ракет Tomahawk. По его мнению, это может оказаться сигналом к миру.

12 октября 2025, 17:48
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия опасается передачи Украине американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. По словам президента, это сигнал, который может способствовать миру в войне России против Украины.

Зеленский заявил о сигнале к миру из России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем вечернем обращении Зеленский сообщил о втором за последние дни разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны и расширение возможностей Вооруженных сил.

"Только что я говорил с Президентом Трампом — и это уже второй раз в эти дни. Подробно работаем с Америкой, чтобы усилить нас — нашу ПВО, все наши возможности защиты: "петриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность", — сказал президент.

Зеленский особое внимание сделал на ракетах Tomahawk. Как пояснил президент, они могут способствовать окончанию войны, ведь Россия показывает сигналы, что Москва боится этого оружия.

"Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира. Мы договорились с Президентом Трампом, что наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарю. Рассчитываем на результат", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выразила обеспокоенность возможными поставками Украине ракет Tomahawk. В Кремле назвали это "серьезным оружием", которое может обладать ядерным снаряжением.

Также "Комментарии" писали, что Трамп тайно помогает Украине в войне против РФ.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16478
