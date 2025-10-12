Зеленский заявил о сигнале к миру из России

Рубрики
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия опасается передачи Украине американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. По словам президента, это сигнал, который может способствовать миру в войне России против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В своем вечернем обращении Зеленский сообщил о втором за последние дни разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили усиление украинской системы противовоздушной обороны и расширение возможностей Вооруженных сил.
Зеленский особое внимание сделал на ракетах Tomahawk. Как пояснил президент, они могут способствовать окончанию войны, ведь Россия показывает сигналы, что Москва боится этого оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия выразила обеспокоенность возможными поставками Украине ракет Tomahawk. В Кремле назвали это "серьезным оружием", которое может обладать ядерным снаряжением.
Также "Комментарии" писали, что Трамп тайно помогает Украине в войне против РФ.