Военный из разведки назвал год, когда начнется Третья мировая война
Военный из разведки назвал год, когда начнется Третья мировая война

Командир разведки Денис Ярославский заявил о прогнозе начала Третьей мировой войны в 2028 году.

12 октября 2025, 19:30
Slava Kot

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что в 2028 году может начаться Третья мировая война. По его словам, уже сейчас на войне в Украине наблюдаются признаки начала глобального конфликта.

Военный из разведки назвал год, когда начнется Третья мировая война

Когда начнется Третья мировая война. Фото из открытых источников

Денис Ярославский в интервью проекту "ВІДВЕРТО" рассказал, что начало Третьей мировой войны уже виднеется. По его словам, среди признаков мировой войны в Украине можно выделить большое количество иностранцев в прифронтовых городах, а также военную технику из разных стран, используемую на войне.

"За Россию и Украину воюет очень много представителей разных стран. Они воюют за деньги или за какую-то идеологию. Мы используем типы средств поражения всех стран производителей Евросоюза. Россия использует Северную Корею. Все используют дроны Китая. У нас средства поражения летают уже со всей планеты. Представители всех стран и оружие всех стран – это Третья мировая. Просто она уже идет на территории Украины", – говорит командир подразделения разведки ВСУ.

По его словам, сейчас вопрос только один, когда эта "эпидемия войны" откроется и пойдет дальше за пределы Украины. Как указывает Ярославский, момент, когда начнется Третья мировая война, может наступить в 2028 году.

"Третья мировая война не за горами. Британцы в топовых военных кабинетах прогнозируют начало Третьей мировой войны на 2028 год. Уезжай, не уезжай, но вся Восточная Европа будет в войне и огне, когда начнется Третья мировая война. Страны Балтии, Польша, столкнутся с тем, с чем сейчас столкнулись мы – Россия не остановится", – сказал Ярославский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о сигнале к миру из России.

Также "Комментарии" писали, что самоназванный путешественник во времени совершил роковое пророчество на 2025 год. По его словам, тогда должна произойти Третья мировая война.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qrf4LqxM9z0
