Военный из разведки назвал год, когда начнется Третья мировая война

Командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский заявил, что в 2028 году может начаться Третья мировая война. По его словам, уже сейчас на войне в Украине наблюдаются признаки начала глобального конфликта.
Когда начнется Третья мировая война. Фото из открытых источников
Денис Ярославский в интервью проекту "ВІДВЕРТО" рассказал, что начало Третьей мировой войны уже виднеется. По его словам, среди признаков мировой войны в Украине можно выделить большое количество иностранцев в прифронтовых городах, а также военную технику из разных стран, используемую на войне.
По его словам, сейчас вопрос только один, когда эта "эпидемия войны" откроется и пойдет дальше за пределы Украины. Как указывает Ярославский, момент, когда начнется Третья мировая война, может наступить в 2028 году.
