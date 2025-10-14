У ТЦК заявили про зміну підходів до мобілізації: будуть залучати бойові підрозділи

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повідомили, що відтепер до процесу оповіщення громадян щодо мобілізації будуть залучати бойові підрозділи, сформовані з військовослужбовців, які мають бойовий досвід.

ТЦК проводить оповіщення щодо мобілізації. Фото з відкритих джерел

У заяві, оприлюдненій Тернопільським обласним ТЦК, зазначається, що основна мета таких змін полягає у тому, аби підвищити довіру суспільства до процесу мобілізації та забезпечити її законність.

"Людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним. Саме тому Збройні сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства", — йдеться в повідомленні.

У ТЦК наголосили, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії з Національною поліцією та іншими силовими структурами, що має забезпечити дотримання законності під час мобілізаційних процесів.

Окремо у заяві підкреслили, що спроби ухилення від мобілізації, зокрема посилання на статус, зв’язки або вигадані підстави, не лише є порушенням військово-облікового законодавства, але й проявом неповаги до тих, хто вже воює на фронті.

У військкоматі також закликали громадян мобілізаційного віку відповідально ставитися до своїх обов’язків, зокрема оновлювати військово-облікові дані, підтримувати Збройні сили та не уникати мобілізації.

"Кожен, хто сумлінно виконує свій обов’язок, допомагає наблизити день Перемоги — день, коли ми зможемо сказати: ми вистояли, бо діяли разом", — підсумували у ТЦК.

