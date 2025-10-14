В ТЦК заявили об изменении подходов к мобилизации: будут привлекать боевые подразделения

В Тернопольском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) сообщили, что теперь в процесс оповещения граждан о мобилизации будут привлекать боевые подразделения, сформированные из военнослужащих, имеющих боевой опыт.

ТЦК проводит оповещения о мобилизации. Фото из открытых источников

В заявлении, обнародованном Тернопольским областным ТЦК, отмечается, что основная цель таких изменений состоит в том, чтобы повысить доверие общества к процессу мобилизации и обеспечить его законность.

"Человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим. Именно поэтому Вооруженные силы Украины проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан. Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением побратимов и общества", — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что все меры оповещения проходят во взаимодействии с Национальной полицией и другими силовыми структурами, что должно обеспечить соблюдение законности во время мобилизационных процессов.

Отдельно в заявлении подчеркнули, что попытки уклонения от мобилизации, в частности, ссылки на статус, связи или вымышленные основания, не только являются нарушением военно-учетного законодательства, но и проявлением неуважения к уже воюющим на фронте.

В военкомате также призвали граждан мобилизационного возраста ответственно относиться к своим обязанностям, в частности, обновлять военно-учетные данные, поддерживать Вооруженные силы и не избегать мобилизации.

"Каждый, кто добросовестно выполняет свой долг, помогает приблизить день Победы — день, когда мы сможем сказать: мы выстояли, потому что действовали вместе", — подытожили в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде ответили, сколько мужчин находятся в розыске из-за ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что военный предлагает мобилизацию с 16 лет для создания новой армии.