Цифра вражає: у Раді відповіли, скільки чоловіків перебувають у розшуку через ТЦК

Приблизно 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають у розшуку, тому що не оновили дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК). Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла нардеп Галина Янченко.

"Ви здивуєтеся, це космос. 1,5 мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані і відповідно у розшуку", — зазначила парламентар.

При цьому вона додала, що якщо таких чоловіків зупинить ТЦК, вони потраплять до навчальних центрів.

За словами нардепа, навіть якщо такі чоловіки знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, яке може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб на це підприємство влаштуватися, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК та оновити дані. А саме на ВЛК на них чекали представники ТЦК. Фактично було замкнуте коло: оборонним підприємствам критично не вистачає людей, а водночас півтора мільйона чоловіків, які здебільшого ніде не працюють, а сидять удома, ховаються.

При цьому Янченко розповіла, що законопроект, ухвалений минулого тижня парламентом України, покликаний розірвати це коло.

За її словами, цей законопроект дозволяє оборонним підприємствам забронювати потенційних працівників тимчасово на 45 днів.

Янченко заявила, що в українських виробників озброєння з'явиться потенційний людський ресурс у 1,5 мільйона чоловік і при цьому чоловіки отримають фактично нову можливість – повернутися до активного економічного життя, знайти роботу, зміцнювати обороноздатність країни та заробляти добрі гроші.

За словами нардепа, в оборонній сфері зараз зарплати від 20-30 тисяч гривень, зокрема, у збирача FPV-дронів, а якщо йдеться про інженерів, про тих, хто розробляє нові технології, то зарплата може сягати кількох тисяч доларів.

