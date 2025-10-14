Цифра впечатляет: в Раде ответили, сколько мужчин находятся в розыске из-за ТЦК

Приблизительно 1,5 миллиона мужчин призывного возраста в Украине находятся в розыске, потому что не обновили данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала нардеп Галина Янченко.

ТЦК. Фото: из открытых источников

"Вы удивитесь, это космос. 1,5 миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные и соответственно в розыске", — отметила парламентарий.

При этом она добавила, что, если таких мужчин остановит ТЦК, то они попадут в учебные центры.

По словам нардепа, даже, если такие мужчины найдут себе работу на оборонном предприятии, которое может забронировать 100% своих работников, то для того, чтобы на это предприятие устроиться, раньше этим мужчинам нужно было пройти ВВК и обновить данные. А именно на ВВК их ждали представители ТЦК. Фактически был замкнутый круг: оборонным предприятиям критически не хватает людей, а в то же время полтора миллиона мужчин, которые в большинстве нигде не работают, а сидят дома, прячутся.

При этом Янченко рассказала, что законопроект, который был принят на прошлой неделе парламентом Украины, призван разорвать этот круг.

По ее словам, этот законопроект дает возможность оборонным предприятиям забронировать потенциальных работников временно на 45 дней.

Янченко заявила, что у украинских производителей вооружения появится потенциальный человеческий ресурс в 1,5 миллиона человек и при этом мужчины получат фактически новую возможность – вернуться к активной экономической жизни, найти работу, укреплять обороноспособность страны и зарабатывать хорошие деньги.

По словам нардепа, в оборонной сфере сейчас зарплаты от 20-30 тысяч гривен, в частности, у сборщика FPV-дронов, а, если речь идет об инженерах, о тех, кто разрабатывает новые технологии, то зарплата может достигать несколько тысяч долларов.

Читайте также на портале "Комментарии" — работать станет престижно: насколько в Раде предложили повысить зарплату работникам ТЦК.



