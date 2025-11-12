Мобилизация бездомных в Украине: адвокат отреагировала на ситуацию

Тема мобилизации бездомных привела к бурной реакции в обществе, однако, по словам юристов, никакой "особой" правовой коллизии здесь нет. Адвокат Татьяна Козаченко пояснила, что все граждане Украины имеют одинаковые обязанности перед государством независимо от социального статуса или наличия жилья.

Мобилизация бездомных в Украине. Фото из открытых источников

Татьяна Козаченко в эфире Новости.LIVE отметила, что вопрос мобилизации бездомных является скорее эмоциональным, чем юридическим.

"Непонятно, есть ли вообще юридическая проблема в этом. Мы слышим разные комментарии от представителей ТЦК, которые звучат как оправдание. Но на самом деле юридической проблемы не существует. Каким образом лица без постоянного места жительства имеют привилегии по сравнению с другими гражданами в соответствии с Конституцией Украины? Никаких", — заявила адвокат.

Правозащитница подчеркнула, что мобилизация проводится согласно законодательству, и все процедуры одинаковы для каждого. По словам юристки, даже люди без постоянного местожительства имеют право и возможность служить, если отвечают требованиям мобилизации и признаются пригодными к службе.

"Я знаю случаи, когда люди даже не знали, чем заниматься, пошли воевать и больше не хотят возвращаться к своим профессиям или другому образу жизни, потому что они нашли собственную реализацию, они нашли собственную семью", — добавляет адвокат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что ТЦК все чаще привозят бездомных, что создает дополнительные риски.

Также "Комментарии" писали, что военный Максим Жорин раскритиковал подход к мобилизации бездомных.