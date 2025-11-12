Мобилизация бездомных в Украине: адвокат отреагировала на ситуацию

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Тема мобилизации бездомных привела к бурной реакции в обществе, однако, по словам юристов, никакой "особой" правовой коллизии здесь нет. Адвокат Татьяна Козаченко пояснила, что все граждане Украины имеют одинаковые обязанности перед государством независимо от социального статуса или наличия жилья.
Мобилизация бездомных в Украине. Фото из открытых источников
Татьяна Козаченко в эфире Новости.LIVE отметила, что вопрос мобилизации бездомных является скорее эмоциональным, чем юридическим.
Правозащитница подчеркнула, что мобилизация проводится согласно законодательству, и все процедуры одинаковы для каждого. По словам юристки, даже люди без постоянного местожительства имеют право и возможность служить, если отвечают требованиям мобилизации и признаются пригодными к службе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что ТЦК все чаще привозят бездомных, что создает дополнительные риски.
Также "Комментарии" писали, что военный Максим Жорин раскритиковал подход к мобилизации бездомных.