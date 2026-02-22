logo_ukra

Теракт у Львові: з'явилися нові деталі інциденту з вибухами у місті
commentss НОВИНИ Всі новини

Теракт у Львові: з’явилися нові деталі інциденту з вибухами у місті

У центрі Львова пролунали два вибухи. Загинула 23-річна поліцейська, щонайменше 14 людей поранені.

22 лютого 2026, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 22 лютого в центрі Львова сталися два вибухи, які правоохоронці розслідують як терористичний акт. За попередніми даними, загинула 23-річна співробітниця поліції, ще щонайменше 14 осіб отримали поранення та були госпіталізовані.

Теракт у Львові: з’явилися нові деталі інциденту з вибухами у місті

Теракт у Львові. Фото: Суспільне

Як повідомили в прокуратурі Львівської області, близько 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина в центрі міста. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції на місце виклику пролунав вибух у центрі Львова біля ТЦ "Магнус". Коли на місце прибув другий екіпаж близько 00:43, стався ще один. Вибухи було чути не лише у Львові, а й за межами міста.

Унаслідок теракту у Львові загинула 23‑річна жінка‑поліцейська. Також пошкоджено патрульний автомобіль та цивільний транспорт. На місці працювали кілька бригад швидкої допомоги, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. За словами міського голови Андрій Садовий, вибухівку заклали у нежитловій будівлі, де розташовані магазини.

Теракт у Львові: з’явилися нові деталі інциденту з вибухами у місті - фото 2

Теракт у Львові. Фото: Суспільне

Теракт у Львові: з’явилися нові деталі інциденту з вибухами у місті - фото 2

Наслідки вибуху у Львові. Фото: Суспільне

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України, тобто терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Розслідування ведуть прокуратура та СБУ. Обставини трагедії встановлюються, кількість потерпілих уточнюється.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що  вніч на 22 лютого Росія атакувала Україну крилатими, балістичними ракетами та дронами. Вибухи пролунали в Києві, Полтаві, Миколаєві та інших регіонах.

Також "Коментарі" писали, що в США назвали головну мету удару РФ "Орєшніком" по Львівщині.




