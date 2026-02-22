Теракт у Львові: з’явилися нові деталі інциденту з вибухами у місті

У ніч на 22 лютого в центрі Львова сталися два вибухи, які правоохоронці розслідують як терористичний акт. За попередніми даними, загинула 23-річна співробітниця поліції, ще щонайменше 14 осіб отримали поранення та були госпіталізовані.

Як повідомили в прокуратурі Львівської області, близько 00:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина в центрі міста. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції на місце виклику пролунав вибух у центрі Львова біля ТЦ "Магнус". Коли на місце прибув другий екіпаж близько 00:43, стався ще один. Вибухи було чути не лише у Львові, а й за межами міста.

Унаслідок теракту у Львові загинула 23‑річна жінка‑поліцейська. Також пошкоджено патрульний автомобіль та цивільний транспорт. На місці працювали кілька бригад швидкої допомоги, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. За словами міського голови Андрій Садовий, вибухівку заклали у нежитловій будівлі, де розташовані магазини.

Наслідки вибуху у Львові. Фото: Суспільне

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України, тобто терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Розслідування ведуть прокуратура та СБУ. Обставини трагедії встановлюються, кількість потерпілих уточнюється.

