У США назвали головну мету удару РФ «Орєшніком» по Львівщині

Країна-агресор вдарила балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Львівській області 9 січня, щоб залякати Захід та стримати розгортання іноземних військ в Україні. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Удар Орєшніком по Львівщині. Фото: із відкритих джерел

Американські експерти вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару "Орєшнік", щоб показати Заходу свої "можливості".

ISW називає атаку частиною "російського брязкання ядерною зброєю", яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.

В Інституті нагадали, що країни "коаліції охочих" на зустрічі у Парижі 6 січня погодили відправлення своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України.

Водночас путінський режим неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть "неприйнятними" для Росії та що іноземні війська будуть "законними цілями" для російських окупантів.

Аналітики зазначають, що використання "Горішника", який може нести ядерну боєголовку, для удару по Львівській області є загрозою коаліції охочих та спробою стримати розгортання іноземних військ, яке, ймовірно, сталося б на Заході України.

ISW також нагадав, що вперше російський диктатор Володимир Путін використав "Орєшнік" проти України у листопаді 2024 року у відповідь на українські удари ракетами ATACMS та Storm Shadow. Тоді Кремль також намагався залякати Захід та стримати військову допомогу Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Міноборони РФ заявили, що, як відповідь на вигадану атаку ЗСУ по резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новгородській області завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і морського базування, у тому числі рухомим грунтовим ракетним комплексом середньої.



