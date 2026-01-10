logo

Война с Россией В США назвали главную цель удара РФ «Орешником» по Львовщине
НОВОСТИ

В США назвали главную цель удара РФ «Орешником» по Львовщине

В ISW считают, что Россия ударила "Орешником", чтобы сдержать развертывание западных войск в Украине

10 января 2026, 10:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страна-агрессор ударила баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В США назвали главную цель удара РФ «Орешником» по Львовщине

Удар Орешником по Львовщине. Фото: из открытых источников

Американские эксперты считают, что Россия намеренно выбрала Львовскую область для удара "Орешником", чтобы показать Западу свои "возможности".

ISW называет атаку частью "российского бряцания ядерным оружием", которая имела целью запугать западные страны, чтобы они не разворачивали войска в Украине.

В Институте напомнили, что страны "коалиции желающих" на встрече в Париже 6 января согласовали отправку своих военных после прекращения огня в рамках гарантий безопасности для Украины.

В то же время путинский режим неоднократно заявлял, что такие западные гарантии безопасности будут "неприемлемыми" для России и что иностранные войска будут "законными целями" для российских оккупантов.

Аналитики отмечают, что использование "Орешника", который может нести ядерную боеголовку, для удара по Львовской области является угрозой коалиции желающих и попыткой сдержать развертывание иностранных войск, которое, вероятно, произошло бы на Западе Украины.

ISW также напомнил, что впервые российский диктатор Владимир Путин использовал "Орешник" против Украины в ноябре 2024 года в ответ на украинские удары ракетами ATACMS и Storm Shadow. Тогда Кремль также пытался запугать Запад и сдержать военную помощь Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны РФ заявили, что, как ответ на выдуманную атаку ВСУ по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник".




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-9-2026/
