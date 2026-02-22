Теракт у Львові: що відомо про загиблу 23-річну поліцейську (ФОТО)

Під час теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Що відомо про її життя та обставини трагедії. У Національній поліції повідомили деталі про загиблу поліцейську.

Вікторія Шпилька загинула під час теракту у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області

У Національна поліція України розповіли, що Вікторія Шпилька родом з Волині, згодом її родина переїхала до Херсона. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і обрала службу в патрульній поліції. Спочатку працювала на Херсонщині, а з 2023 року у Львові.

"Під час нічного теракту у Львові ми втратили нашу колегу поліцейську Вікторію Шпильку. Їй назавжди 23… Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку", — йдеться в заяві поліції.

Восени минулого року Вікторія Шпилька вийшла заміж. Її чоловік також служить у патрульній поліції. Вони разом несли службу.

"Немає слів, які могли б це вгамувати. Ми пам’ятаємо! Ми не пробачимо. Світла пам’ять Вікторії. Співчуття рідним, друзям і всім, хто знав її", — додали в поліції.

Що відомо про теракт у Львові

За даними слідства, близько 00:30 поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу стався вибух, а згодом ще один. Попередньо, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Пошкоджено службовий автомобіль та цивільний транспорт. Загалом постраждали 24 людини, а також загинула поліцейська Вікторія Шпилька.

Прокуратура відкрила провадження за статтею про терористичний акт, розслідування веде СБУ.

