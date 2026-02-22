Теракт у Львові: що відомо про загиблу 23-річну поліцейську (ФОТО)

Рубрики
Під час теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Що відомо про її життя та обставини трагедії. У Національній поліції повідомили деталі про загиблу поліцейську.
Вікторія Шпилька загинула під час теракту у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області
У Національна поліція України розповіли, що Вікторія Шпилька родом з Волині, згодом її родина переїхала до Херсона. Вона закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і обрала службу в патрульній поліції. Спочатку працювала на Херсонщині, а з 2023 року у Львові.
Поліцейська Вікторія Шпилька. Фото: Патрульна поліція Львівської області
Восени минулого року Вікторія Шпилька вийшла заміж. Її чоловік також служить у патрульній поліції. Вони разом несли службу.
Вікторія Шпилька загинула під час теракту у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області
Поліцейська Вікторія Шпилька. Фото: Патрульна поліція Львівської області
За даними слідства, близько 00:30 поліція отримала повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття першого екіпажу стався вибух, а згодом ще один. Попередньо, спрацювали саморобні вибухові пристрої. Пошкоджено службовий автомобіль та цивільний транспорт. Загалом постраждали 24 людини, а також загинула поліцейська Вікторія Шпилька.
Прокуратура відкрила провадження за статтею про терористичний акт, розслідування веде СБУ.
